https://ria.ru/20210609/koshki-1736337959.html

Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам

Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам - РИА Новости, 09.06.2021

Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам

Приходы и монастыри Русской православной церкви (РПЦ) хорошо относятся к живущим при них кошкам, у многих старцев были свои коты, рассказал РИА Новости в среду... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T17:20

2021-06-09T17:20

2021-06-09T17:20

религия и мировоззрение

кошки

иордан

русская православная церковь

коломна

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Приходы и монастыри Русской православной церкви (РПЦ) хорошо относятся к живущим при них кошкам, у многих старцев были свои коты, рассказал РИА Новости в среду врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).В Петербурге 1 марта стартовал конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры, и 8 июня были подведены его итоги. Гран-при в музейной категории получил кот по кличке Пас из музея истории и культуры Коми. В конкурсе также участвовали коты из библиотек, кафе, школ, фотостудий и "КОТрудники" различных организаций. В связи с этим конкурсом корреспондент РИА Новости спросил у иеромонаха об отношении к кошкам в РПЦ."Во многих храмах прихожане могут рассказать о котах. Например, в Высоко-Петровском монастыре очень долго жил кот Васька, Василий – важный кот. К сожалению, старенький был и уже умер, а сейчас другая кошка сесть. У старца Николая Гурьянова был кот Липа, был кот у преподобного Нектария Оптинского. С ним даже такая история была – он говорил: старец Герасим был великий старец, поэтому у него был лев, а мы малы, потому у нас кот", - рассказал Сенчуков.Речь идет о преподобном Герасиме Иорданском – христианском святом из Ликии, основавшем около 455 года монастырь на берегу Иордана. По церковному преданию, однажды недалеко от монастыря он встретил льва с большой занозой в лапе. Старец вынул занозу, очистил рану от гноя и перевязал. Лев, которому преподобный Герасим дал имя Иордан, остался жить с ним, питаясь хлебом и мочеными овощами, пас монастырского осла, а когда старец скончался - умер от тоски на его могиле.Сенчуков также отметил, что если кошка зайдет в храм, его не потребуется освящать заново. Сенчуков назвал кошек "монашескими" животными и добавил, что церковь в целом хорошо относится к животным: любая тварь – это тварь Божья. В качестве примера он привел питомник для собак, который действует в Ново-Голутвином женском монастыре в Коломне. "Есть в некоторых монастырях даже мини-зоопарки. Это хорошо и для прихожан, и для самих монахов – животные облегчают душу", - заключил клирик.

https://ria.ru/20200914/koshki-1577176872.html

https://ria.ru/20180323/1517065482.html

иордан

коломна

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, иордан, русская православная церковь, коломна, санкт-петербург