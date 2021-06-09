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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210609/koshki-1736337959.html
Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам - РИА Новости, 09.06.2021
Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам
Приходы и монастыри Русской православной церкви (РПЦ) хорошо относятся к живущим при них кошкам, у многих старцев были свои коты, рассказал РИА Новости в среду... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T17:20
2021-06-09T17:20
религия и мировоззрение
кошки
иордан
русская православная церковь
коломна
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Приходы и монастыри Русской православной церкви (РПЦ) хорошо относятся к живущим при них кошкам, у многих старцев были свои коты, рассказал РИА Новости в среду врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).В Петербурге 1 марта стартовал конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры, и 8 июня были подведены его итоги. Гран-при в музейной категории получил кот по кличке Пас из музея истории и культуры Коми. В конкурсе также участвовали коты из библиотек, кафе, школ, фотостудий и "КОТрудники" различных организаций. В связи с этим конкурсом корреспондент РИА Новости спросил у иеромонаха об отношении к кошкам в РПЦ."Во многих храмах прихожане могут рассказать о котах. Например, в Высоко-Петровском монастыре очень долго жил кот Васька, Василий – важный кот. К сожалению, старенький был и уже умер, а сейчас другая кошка сесть. У старца Николая Гурьянова был кот Липа, был кот у преподобного Нектария Оптинского. С ним даже такая история была – он говорил: старец Герасим был великий старец, поэтому у него был лев, а мы малы, потому у нас кот", - рассказал Сенчуков.Речь идет о преподобном Герасиме Иорданском – христианском святом из Ликии, основавшем около 455 года монастырь на берегу Иордана. По церковному преданию, однажды недалеко от монастыря он встретил льва с большой занозой в лапе. Старец вынул занозу, очистил рану от гноя и перевязал. Лев, которому преподобный Герасим дал имя Иордан, остался жить с ним, питаясь хлебом и мочеными овощами, пас монастырского осла, а когда старец скончался - умер от тоски на его могиле.Сенчуков также отметил, что если кошка зайдет в храм, его не потребуется освящать заново. Сенчуков назвал кошек "монашескими" животными и добавил, что церковь в целом хорошо относится к животным: любая тварь – это тварь Божья. В качестве примера он привел питомник для собак, который действует в Ново-Голутвином женском монастыре в Коломне. "Есть в некоторых монастырях даже мини-зоопарки. Это хорошо и для прихожан, и для самих монахов – животные облегчают душу", - заключил клирик.
https://ria.ru/20200914/koshki-1577176872.html
https://ria.ru/20180323/1517065482.html
иордан
коломна
санкт-петербург
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кошки, иордан, русская православная церковь, коломна, санкт-петербург

Священник рассказал, как в монастырях и храмах относятся к кошкам

17:20 09.06.2021
 
© РИА Новости / Антон СкрипуновОтец Гурий и кот Матрос
Отец Гурий и кот Матрос - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Приходы и монастыри Русской православной церкви (РПЦ) хорошо относятся к живущим при них кошкам, у многих старцев были свои коты, рассказал РИА Новости в среду врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков).
В Петербурге 1 марта стартовал конкурс-перепись котов, которые служат в учреждениях культуры, и 8 июня были подведены его итоги. Гран-при в музейной категории получил кот по кличке Пас из музея истории и культуры Коми. В конкурсе также участвовали коты из библиотек, кафе, школ, фотостудий и "КОТрудники" различных организаций. В связи с этим конкурсом корреспондент РИА Новости спросил у иеромонаха об отношении к кошкам в РПЦ.
Кошка - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
"Каноны не велят?" Зоозащитники сцепились с РПЦ из-за кошек
"Во многих храмах прихожане могут рассказать о котах. Например, в Высоко-Петровском монастыре очень долго жил кот Васька, Василий – важный кот. К сожалению, старенький был и уже умер, а сейчас другая кошка сесть. У старца Николая Гурьянова был кот Липа, был кот у преподобного Нектария Оптинского. С ним даже такая история была – он говорил: старец Герасим был великий старец, поэтому у него был лев, а мы малы, потому у нас кот", - рассказал Сенчуков.
Речь идет о преподобном Герасиме Иорданском – христианском святом из Ликии, основавшем около 455 года монастырь на берегу Иордана. По церковному преданию, однажды недалеко от монастыря он встретил льва с большой занозой в лапе. Старец вынул занозу, очистил рану от гноя и перевязал. Лев, которому преподобный Герасим дал имя Иордан, остался жить с ним, питаясь хлебом и мочеными овощами, пас монастырского осла, а когда старец скончался - умер от тоски на его могиле.
Сенчуков также отметил, что если кошка зайдет в храм, его не потребуется освящать заново.
"Если собака забежит в алтарь, храм должны переосвятить, если скотина зайдет – то же самое, а вот кошка – нет. Естественно, не переосвящают и после всяких мышей, но мышь – это и не домашнее животное. Поэтому к кошкам мы относимся хорошо – кошки живут во многих храмах, в монастырях", - сказал он.
Сенчуков назвал кошек "монашескими" животными и добавил, что церковь в целом хорошо относится к животным: любая тварь – это тварь Божья. В качестве примера он привел питомник для собак, который действует в Ново-Голутвином женском монастыре в Коломне. "Есть в некоторых монастырях даже мини-зоопарки. Это хорошо и для прихожан, и для самих монахов – животные облегчают душу", - заключил клирик.
Спасский монастырь, республика Якутия - РИА Новости, 1920, 23.03.2018
23 марта 2018, 08:00Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениекошкиИорданРусская православная церковьКоломнаСанкт-Петербург
 
 
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