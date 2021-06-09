https://ria.ru/20210609/kodeks-1736297334.html

В СЖР оценили идею ввести медиа-кодекс для блогеров

В СЖР оценили идею ввести медиа-кодекс для блогеров - РИА Новости, 09.06.2021

В СЖР оценили идею ввести медиа-кодекс для блогеров

Идея медиа-кодекса для блогеров хороша, но вряд ли осуществима, поскольку они вряд ли согласятся следовать каким-то регламентам, при этом законодательное... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T14:23

2021-06-09T14:23

2021-06-09T14:47

задержание юрия хованского

юрий хованский

моргенштерн (алишер моргенштерн)

россия

мовсар бараев

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Идея медиа-кодекса для блогеров хороша, но вряд ли осуществима, поскольку они вряд ли согласятся следовать каким-то регламентам, при этом законодательное ужесточение регулирования их деятельности может ограничить свободу слова, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил глава Союза Журналистов России Владимир Соловьев.Ранее партия "Коммунисты России" предложила создать медиа-кодекс для блогеров и тиктокеров в связи с задержанием Юрия Хованского. Свою инициативу авторы идеи объяснили тем, что в последнее время участились случаи, когда действия лидеров интернет-мнений, таких как Моргенштерн и Хованский, вызывают вопросы у правоохранительных органов и общественности."Идея в целом хорошая. Но скорее, это такой идеализм. Есть проблема: наши сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством в виде блогерства, создания YouTube-каналов и Telegram-каналов, хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности. И вряд ли они согласятся следовать каким-то кодексам", - прокомментировал инициативу Соловьев.Более жесткая и на законодательном уровне обязательная регламентация деятельности блогеров, по словам главы СЖР, также невозможна."Мы не можем настаивать на каких-то ограничениях свободы слова, потому что первый пункт в нашем уставе - защита свободы слова. А ограничения уже и так есть. Если идет переход границ гражданского и уголовного кодекса, за это люди несут наказание", - отметил Соловьев.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. В СК РФ отметили, что Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма". Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что Хованского задержали за песню о трагедии на Дубровке.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html

https://ria.ru/20210609/zaderzhanie-1736293827.html

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задержание юрия хованского, юрий хованский, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, мовсар бараев, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, общество