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У жителя Петербурга изъяли сиамскую кобру
У жителя Петербурга изъяли сиамскую кобру - РИА Новости, 09.06.2021
У жителя Петербурга изъяли сиамскую кобру
Сиамская кобра, которая попадает ядом в глаза с расстояния до трех метров, изъята у жителя Санкт-Петербурга при попытке продать ее через сайт бесплатных... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T19:11
2021-06-09T19:11
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Сиамская кобра, которая попадает ядом в глаза с расстояния до трех метров, изъята у жителя Санкт-Петербурга при попытке продать ее через сайт бесплатных объявлений, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.Как отмечает Росприроднадзор, сиамская кобра включена в перечень животных, чье содержание в неволе запрещено при условии приобретения после 1 января 2020 года. Продавец, который предлагал сиамскую кобру потенциальным покупателям через сайт бесплатных объявлений, не предоставил документов, подтверждающих, что он владеет ядовитой змеей на законных основаниях.Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено административное дело, а кобра, которой около полугода, передана специалистам на передержку."Яд сиамской кобры многокомпонентный, очень сильный. Змея точно плюется ядом в глаза с расстояния до трех метров", - информирует Росприроднадзор.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), санкт-петербург, происшествия

У жителя Петербурга изъяли сиамскую кобру

19:11 09.06.2021
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкМосковский зоопарк
Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Сиамская кобра, которая попадает ядом в глаза с расстояния до трех метров, изъята у жителя Санкт-Петербурга при попытке продать ее через сайт бесплатных объявлений, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора у станции метро Автово в Санкт-Петербурге изъяло у гражданина… сиамскую кобру… Информация о продаже животного поступила в ведомство от общественного инспектора по охране животных, который связался с продавцом и назначил встречу для совершения сделки", - говорится в сообщении в официальном Instagram-канале ведомства.

Как отмечает Росприроднадзор, сиамская кобра включена в перечень животных, чье содержание в неволе запрещено при условии приобретения после 1 января 2020 года. Продавец, который предлагал сиамскую кобру потенциальным покупателям через сайт бесплатных объявлений, не предоставил документов, подтверждающих, что он владеет ядовитой змеей на законных основаниях.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено административное дело, а кобра, которой около полугода, передана специалистам на передержку.
"Яд сиамской кобры многокомпонентный, очень сильный. Змея точно плюется ядом в глаза с расстояния до трех метров", - информирует Росприроднадзор.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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