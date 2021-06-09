https://ria.ru/20210609/kobra-1736359461.html

У жителя Петербурга изъяли сиамскую кобру

У жителя Петербурга изъяли сиамскую кобру - РИА Новости, 09.06.2021

У жителя Петербурга изъяли сиамскую кобру

Сиамская кобра, которая попадает ядом в глаза с расстояния до трех метров, изъята у жителя Санкт-Петербурга при попытке продать ее через сайт бесплатных... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T19:11

2021-06-09T19:11

2021-06-09T19:11

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Сиамская кобра, которая попадает ядом в глаза с расстояния до трех метров, изъята у жителя Санкт-Петербурга при попытке продать ее через сайт бесплатных объявлений, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.Как отмечает Росприроднадзор, сиамская кобра включена в перечень животных, чье содержание в неволе запрещено при условии приобретения после 1 января 2020 года. Продавец, который предлагал сиамскую кобру потенциальным покупателям через сайт бесплатных объявлений, не предоставил документов, подтверждающих, что он владеет ядовитой змеей на законных основаниях.Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено административное дело, а кобра, которой около полугода, передана специалистам на передержку."Яд сиамской кобры многокомпонентный, очень сильный. Змея точно плюется ядом в глаза с расстояния до трех метров", - информирует Росприроднадзор.

https://ria.ru/20210608/medved-1736201434.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), санкт-петербург, происшествия