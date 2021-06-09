https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736273669.html

Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму - РИА Новости, 09.06.2021

Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

Блогер Юрий Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма, видео длительностью 33 секунды с... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T12:31

2021-06-09T12:31

2021-06-09T17:26

юрий хованский

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Юрий Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма, видео длительностью 33 секунды с заявлением Хованского опубликовано на YouTube-канале ведомства.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. В СК России отметили, что Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма"."Задержан по статье 205.2, вторая часть, УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", — сказал блогер на опубликованных кадрах.

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий хованский, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия