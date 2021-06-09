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Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму
Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму - РИА Новости, 09.06.2021
Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму
Блогер Юрий Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма, видео длительностью 33 секунды с... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T12:31
2021-06-09T17:26
юрий хованский
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Юрий Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма, видео длительностью 33 секунды с заявлением Хованского опубликовано на YouTube-канале ведомства.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. В СК России отметили, что Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма"."Задержан по статье 205.2, вторая часть, УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", — сказал блогер на опубликованных кадрах.
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юрий хованский, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
Блогер Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму
12:31 09.06.2021 (обновлено: 17:26 09.06.2021)
 
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия ХованскогоВидеоблогер Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия Хованского

Блогер Хованский заявил, что признает вину и раскаивается за оправдывающую терроризм песню

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Блогер Юрий Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма, видео длительностью 33 секунды с заявлением Хованского опубликовано на YouTube-канале ведомства.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. В СК России отметили, что Хованский исполнил песню с "публичными призывами к терроризму", имея целью "формирование идеологии терроризма".
"Задержан по статье 205.2, вторая часть, УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", — сказал блогер на опубликованных кадрах.
 
Юрий ХованскийРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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