https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736259814.html

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского - РИА Новости, 09.06.2021

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, его подозревают в призывах к террористической деятельности, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T11:25

2021-06-09T11:25

2021-06-09T14:46

василий власов

лдпр

госдума рф

юрий хованский

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149868/84/1498688468_8:0:1295:724_1920x0_80_0_0_3b392040e57963e0fcceda08a64b86dd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, его подозревают в призывах к террористической деятельности, сообщается на сайте СК.Ранее об этом рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню. В ней, согласно экспертному заключению, есть "призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)".Как отметил источник РИА Новости, композиция, которую исполнил блогер, касается теракта на Дубровке в 2002 году.Позднее Хованский на опубликованном СК видео заявил, что полностью раскаивается в содеянном и признает свою вину."Задержан по части второй статьи 205.2 УК. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма", — сказал он.Ранее появилась информация, что Хованский — помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова. Однако позднее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин рассказал РИА Новости, что блогер уже более полугода не числится на этой должности. Кроме того, в партии ничего не знают о его задержании.

https://ria.ru/20210609/khovanskiy-1736256657.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Раскаиваюсь, признаю свою вину" – Хованский об обвинениях в призывах к терроризму Блогер Юрий Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма. Видео с заявлением Хованского опубликовано на YouTube-канале ведомства. 2021-06-09T11:25 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий власов, лдпр, госдума рф, юрий хованский, санкт-петербург, происшествия