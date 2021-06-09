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В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского
В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского - РИА Новости, 09.06.2021
В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского
В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, его подозревают в призывах к террористической деятельности, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T11:25
2021-06-09T14:46
василий власов
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госдума рф
юрий хованский
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, его подозревают в призывах к террористической деятельности, сообщается на сайте СК.Ранее об этом рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню. В ней, согласно экспертному заключению, есть "призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)".Как отметил источник РИА Новости, композиция, которую исполнил блогер, касается теракта на Дубровке в 2002 году.Позднее Хованский на опубликованном СК видео заявил, что полностью раскаивается в содеянном и признает свою вину."Задержан по части второй статьи 205.2 УК. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма", — сказал он.Ранее появилась информация, что Хованский — помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова. Однако позднее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин рассказал РИА Новости, что блогер уже более полугода не числится на этой должности. Кроме того, в партии ничего не знают о его задержании.
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60
"Раскаиваюсь, признаю свою вину" – Хованский об обвинениях в призывах к терроризму
Блогер Юрий Хованский заявил, что признает вину и "полностью раскаивается" в исполнении песни с оправданием терроризма. Видео с заявлением Хованского опубликовано на YouTube-канале ведомства.
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василий власов, лдпр, госдума рф, юрий хованский, санкт-петербург, происшествия

В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

11:25 09.06.2021 (обновлено: 14:46 09.06.2021)
 
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия ХованскогоВидеоблогер Юрий Хованский
Видеоблогер Юрий Хованский
© Стоп-кадр из видео с ютьюб-канала Юрия Хованского
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, его подозревают в призывах к террористической деятельности, сообщается на сайте СК.
Ранее об этом рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.
Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.
По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года "с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности" исполнил в интернете песню. В ней, согласно экспертному заключению, есть "призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов)".
Скриншот видео задержания блогера Хованского
11:14
Опубликовано видео задержания блогера Хованского
Как отметил источник РИА Новости, композиция, которую исполнил блогер, касается теракта на Дубровке в 2002 году.
Позднее Хованский на опубликованном СК видео заявил, что полностью раскаивается в содеянном и признает свою вину.
"Задержан по части второй статьи 205.2 УК. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма", — сказал он.
Ранее появилась информация, что Хованский — помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова. Однако позднее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин рассказал РИА Новости, что блогер уже более полугода не числится на этой должности. Кроме того, в партии ничего не знают о его задержании.
 
Василий ВласовЛДПРГосдума РФЮрий ХованскийСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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