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В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к терроризму

В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к терроризму - РИА Новости, 09.06.2021

В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к терроризму

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности, рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:29

2021-06-09T10:29

2021-06-09T14:47

задержание юрия хованского

юрий хованский

василий власов

госдума рф

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.Других подробностей собеседник агентства не привел.По его словам, возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".Официального подтверждения информации пока нет.Юрий Хованский — известный российский видеоблогер, а также помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова.

https://ria.ru/20210411/ufa-1727780713.html

санкт-петербург

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2021

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