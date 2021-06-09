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В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к терроризму
В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к терроризму - РИА Новости, 09.06.2021
В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского по подозрению в призывах к терроризму
Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности, рассказал РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:29
2021-06-09T10:29
2021-06-09T14:47
задержание юрия хованского
юрий хованский
василий власов
госдума рф
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.Других подробностей собеседник агентства не привел.По его словам, возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".Официального подтверждения информации пока нет.Юрий Хованский — известный российский видеоблогер, а также помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова.
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задержание юрия хованского, юрий хованский, василий власов, госдума рф, санкт-петербург, происшествия