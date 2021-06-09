https://ria.ru/20210609/ipoteka-1736233396.html

В ОКБ заявили о максимальном за полгода подорожании ипотеки в России

В ОКБ заявили о максимальном за полгода подорожании ипотеки в России - РИА Новости, 09.06.2021

В ОКБ заявили о максимальном за полгода подорожании ипотеки в России

Полная средняя стоимость ипотечного кредита в России в мае выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 8,8%, вернувшись на уровень ноября прошлого года,... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T07:06

2021-06-09T07:06

2021-06-09T07:06

россия

ипотека

объединенное кредитное бюро (окб)

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

москва

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полная средняя стоимость ипотечного кредита в России в мае выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 8,8%, вернувшись на уровень ноября прошлого года, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Полная средняя стоимость ипотеки в стране начала дешеветь с весны 2019 года, а по итогам января текущего года показатель опустился до минимальных за всю историю 8,6%. Следующие два месяца полная стоимость ипотеки находилась на январском уровне, однако уже в апреле вновь начала расти.Также на рост полной стоимости ипотеки в ближайшей перспективе окажет влияние изменение параметров программы льготной ипотеки, не исключает он. В пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита в размере 3 миллионов рублей."Выдачи в рамках этой программы сократятся из-за того, что ей почти не смогут воспользоваться жители Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому тем, кто планирует взять ипотеку, лучше заключить кредитный договор как можно скорее", - заключил Александрович.По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти – до 7,3% годовых по итогам апреля. Общий объем задолженности граждан по жилищным кредитам в апреле впервые превысил 10 триллионов рублей.

https://ria.ru/20210608/ipoteka-1736085963.html

https://realty.ria.ru/20210608/ipoteka-1736112922.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ипотека, объединенное кредитное бюро (окб), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика