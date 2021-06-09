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В ОКБ заявили о максимальном за полгода подорожании ипотеки в России
В ОКБ заявили о максимальном за полгода подорожании ипотеки в России - РИА Новости, 09.06.2021
В ОКБ заявили о максимальном за полгода подорожании ипотеки в России
Полная средняя стоимость ипотечного кредита в России в мае выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 8,8%, вернувшись на уровень ноября прошлого года,... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:06
2021-06-09T07:06
россия
ипотека
объединенное кредитное бюро (окб)
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
москва
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полная средняя стоимость ипотечного кредита в России в мае выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 8,8%, вернувшись на уровень ноября прошлого года, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Полная средняя стоимость ипотеки в стране начала дешеветь с весны 2019 года, а по итогам января текущего года показатель опустился до минимальных за всю историю 8,6%. Следующие два месяца полная стоимость ипотеки находилась на январском уровне, однако уже в апреле вновь начала расти.Также на рост полной стоимости ипотеки в ближайшей перспективе окажет влияние изменение параметров программы льготной ипотеки, не исключает он. В пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита в размере 3 миллионов рублей."Выдачи в рамках этой программы сократятся из-за того, что ей почти не смогут воспользоваться жители Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому тем, кто планирует взять ипотеку, лучше заключить кредитный договор как можно скорее", - заключил Александрович.По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти – до 7,3% годовых по итогам апреля. Общий объем задолженности граждан по жилищным кредитам в апреле впервые превысил 10 триллионов рублей.
https://ria.ru/20210608/ipoteka-1736085963.html
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россия, ипотека, объединенное кредитное бюро (окб), центральный банк рф (цб рф), владимир путин, москва, санкт-петербург, экономика

В ОКБ заявили о максимальном за полгода подорожании ипотеки в России

07:06 09.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖилье
Жилье - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полная средняя стоимость ипотечного кредита в России в мае выросла на 0,1 процентного пункта и достигла 8,8%, вернувшись на уровень ноября прошлого года, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Полная средняя стоимость ипотеки в стране начала дешеветь с весны 2019 года, а по итогам января текущего года показатель опустился до минимальных за всю историю 8,6%. Следующие два месяца полная стоимость ипотеки находилась на январском уровне, однако уже в апреле вновь начала расти.
"Рост полной стоимости ипотечного кредита связан с повышением Банком России ключевой ставки в марте и апреле для борьбы с инфляцией. Мы ожидаем дальнейшего роста ПСК в этом сегменте: на ближайшем заседании регулятор с высокой вероятностью вновь повысит уровень ключевой ставки с учетом того, что инфляция в мае ускорилась до 6% впервые с 2016 года", - пояснил агентству гендиректор ОКБ Артур Александрович.
Также на рост полной стоимости ипотеки в ближайшей перспективе окажет влияние изменение параметров программы льготной ипотеки, не исключает он. В пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить программу до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита в размере 3 миллионов рублей.
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По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти – до 7,3% годовых по итогам апреля. Общий объем задолженности граждан по жилищным кредитам в апреле впервые превысил 10 триллионов рублей.
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РоссияИпотекаОбъединенное кредитное бюро (ОКБ)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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