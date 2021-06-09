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В Сбербанке рассказали о передовых методах борьбы с мошенниками

В Сбербанке рассказали о передовых методах борьбы с мошенниками - РИА Новости, 09.06.2021

В Сбербанке рассказали о передовых методах борьбы с мошенниками

Сбербанк в настоящее время активно внедряет технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками, что помогает выявлять связи между клиентами, их... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T07:48

2021-06-09T07:48

2021-06-09T07:48

петербургский международный экономический форум

станислав кузнецов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

санкт-петербург

технологии

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк в настоящее время активно внедряет технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками, что помогает выявлять связи между клиентами, их нетипичные геолокационные перемещения и даже мошеннические группы, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.По словам Кузнецова, антифрод-система Сбербанка уже научилась останавливать 99% всего телефонного мошенничества."Эффективность работы этой системы обусловлена тесным сотрудничеством с операторами связи, также отслеживающими подозрительные звонки, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы", - добавил он.По данным ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210609/ddos-ataki-1736233542.html

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санкт-петербург

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станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург, технологии, экономика