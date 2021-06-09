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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210609/ii-1736235426.html
В Сбербанке рассказали о передовых методах борьбы с мошенниками
В Сбербанке рассказали о передовых методах борьбы с мошенниками - РИА Новости, 09.06.2021
В Сбербанке рассказали о передовых методах борьбы с мошенниками
Сбербанк в настоящее время активно внедряет технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками, что помогает выявлять связи между клиентами, их... РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T07:48
2021-06-09T07:48
петербургский международный экономический форум
станислав кузнецов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
санкт-петербург
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк в настоящее время активно внедряет технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками, что помогает выявлять связи между клиентами, их нетипичные геолокационные перемещения и даже мошеннические группы, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.По словам Кузнецова, антифрод-система Сбербанка уже научилась останавливать 99% всего телефонного мошенничества."Эффективность работы этой системы обусловлена тесным сотрудничеством с операторами связи, также отслеживающими подозрительные звонки, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы", - добавил он.По данным ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210609/ddos-ataki-1736233542.html
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станислав кузнецов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербург, технологии, экономика

В Сбербанке рассказали о передовых методах борьбы с мошенниками

07:48 09.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Сбербанк в настоящее время активно внедряет технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенниками, что помогает выявлять связи между клиентами, их нетипичные геолокационные перемещения и даже мошеннические группы, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Говоря о самых новых методах борьбы с киберугрозами, необходимо подчеркнуть, что "Сбер" активно внедряет технологии искусственного интеллекта при борьбе с мошенничеством. Наши AI-модели эффективно выявляют связи между клиентами, кластеризуют мошеннические группы, выявляют нетипичные геолокационные паттерны перемещений, аномальные скорости передвижений и прочее. То, что еще вчера казалось невозможным и фантастическим, - сегодня уже реальность", - сказал он в интервью в рамках ПМЭФ-2021.
По словам Кузнецова, антифрод-система Сбербанка уже научилась останавливать 99% всего телефонного мошенничества.
"Эффективность работы этой системы обусловлена тесным сотрудничеством с операторами связи, также отслеживающими подозрительные звонки, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы", - добавил он.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
07:09Петербургский международный экономический форум
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По данным ЦБ, число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. В подавляющем большинстве случаев (84%) мошенники связываются со своими жертвами по телефону.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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Петербургский международный экономический форумСтанислав КузнецовПетербургский международный экономический форум (фонд)Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкт-ПетербургТехнологииЭкономика
 
 
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