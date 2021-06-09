https://ria.ru/20210609/gosduma-1736349475.html

В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных родителей

В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных родителей - РИА Новости, 09.06.2021

В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных родителей

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит ежемесячные прибавки к пенсиям многодетных родителей, воспитавших более четырех детей, следует из... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T18:22

2021-06-09T18:22

2021-06-09T18:48

россия

михаил щапов

многодетные семьи

кпрф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит ежемесячные прибавки к пенсиям многодетных родителей, воспитавших более четырех детей, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.Изменения предлагается внести в статьи 12 и 15 федерального закона "О страховых пенсиях".В соответствии с действующим законодательством, повышающий коэффициент при расчете пенсии устанавливается в случае ухода за одним, двумя, тремя или четырьмя детьми. В то же время, как отмечается в пояснительной записке к проекту, соответствующие коэффициенты не предусмотрены за пятого и последующих детей, и, таким образом, "родитель, родивший или усыновивший и воспитавший более четырех детей и, как следствие, не работавший значительный период времени, не может рассчитывать на прибавку к пенсии"."У нас государство на всех уровнях декларирует как цель повышение рождаемости и поддержку многодетных семей. Тем более странно видеть подобные правила, когда за первых четырех детей надбавка увеличивается, а далее - нет. Такая политика необъяснима, нелогична и несправедлива. Мы предлагаем коллегам-депутатам исправить эту ситуацию, не оглядываясь на дополнительные расходы бюджета", - сказал РИА Новости один из авторов законопроекта, первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).Комментируя действующие нормы в своем Telegram-канале, он пояснил, что сейчас одному из родителей, который ухаживает за ребенком до достижения им возраста полутора лет, начисляются дополнительные пенсионные баллы, при этом за каждого следующего ребенка коэффициент выше."Больше детей - больше балл за каждого, больше ежемесячная надбавка к пенсии. За первого ребенка – это всего 266,9 рублей, за второго – 800,8 рублей, за третьего – уже 1 601,5 рублей, а за четвертого – 2 402,3 рублей. Но тут справедливость заканчивается и на четвертом ребенке счетчик останавливается. Не важно, сколько у вас детей: пять, шесть, семь или восемь – получать все равно будете, как за четверых", - написал Щапов.Разработчики законопроекта предлагают продолжить расчет по существующей системе и доплачивать за пятого ребенка 3 203 рубля, за шестого 4 003 рубля, и так далее.Замглавы думского комитета также привел статистику, согласно которой сейчас в России почти 136 тысяч семей, у которых пять-семь детей, более 6,1 тысячи семей воспитывают 8-10 детей, а 575 семей имеют более 11 детей. "Благодаря этим людям население России увеличилось почти на 800 тысяч человек. Как отец 4 детей считаю, что эти люди совершают подвиг для своей страны и достойны максимальной поддержки государства во всем", - добавил Щапов.

https://ria.ru/20210520/vyplaty-1733188155.html

https://ria.ru/20210601/podderzhka-1735112581.html

https://ria.ru/20210531/mnogodetnye-1734928206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил щапов, многодетные семьи, кпрф, госдума рф, общество