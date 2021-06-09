https://ria.ru/20210609/averin-1736253452.html
Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение
Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение - РИА Новости, 09.06.2021
Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение
Актер Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:54
2021-06-09T10:54
2021-06-09T10:54
культура
максим аверин
новости культуры
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576319543_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_081b9109dc3c6aafa78ed4d46d4f98d0.jpg
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Актер Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, сообщили в пресс-службе городской администрации."Заслуженный артист России Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения… Сочинское концертно-филармоническое объединение включает в себя Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Аверин хочет создать на курорте свой театральный центр для сочинцев."Хочется, чтоб на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники. В планах открыть детские студии", – приводятся в сообщении слова Аверина.
https://ria.ru/20191025/1560038405.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576319543_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_bb2f9076928ce56c4805f811cb2909eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим аверин, новости культуры, сочи
СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Актер Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Заслуженный артист России Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения… Сочинское концертно-филармоническое объединение включает в себя Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Аверин хочет создать на курорте свой театральный центр для сочинцев.
"Хочется, чтоб на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники. В планах открыть детские студии", – приводятся в сообщении слова Аверина.