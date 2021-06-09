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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210609/averin-1736253452.html
Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение
Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение - РИА Новости, 09.06.2021
Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение
Актер Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 09.06.2021
2021-06-09T10:54
2021-06-09T10:54
культура
максим аверин
новости культуры
сочи
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Актер Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, сообщили в пресс-службе городской администрации."Заслуженный артист России Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения… Сочинское концертно-филармоническое объединение включает в себя Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Аверин хочет создать на курорте свой театральный центр для сочинцев."Хочется, чтоб на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники. В планах открыть детские студии", – приводятся в сообщении слова Аверина.
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максим аверин, новости культуры, сочи

Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение

10:54 09.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Аверин на премьере фильма "Вратарь Галактики" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве
Актер Максим Аверин на премьере фильма Вратарь Галактики в кинотеатре Каро 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Актер Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"Заслуженный артист России Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения… Сочинское концертно-филармоническое объединение включает в себя Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Аверин хочет создать на курорте свой театральный центр для сочинцев.
"Хочется, чтоб на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники. В планах открыть детские студии", – приводятся в сообщении слова Аверина.
Актер Максим Аверин на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией, в первом павильоне киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
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