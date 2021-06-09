https://ria.ru/20210609/averin-1736253452.html

Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение

Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение - РИА Новости, 09.06.2021

Максим Аверин возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение

Актер Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-09T10:54

2021-06-09T10:54

2021-06-09T10:54

культура

максим аверин

новости культуры

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576319543_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_081b9109dc3c6aafa78ed4d46d4f98d0.jpg

СОЧИ, 9 июн - РИА Новости. Актер Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения, сообщили в пресс-службе городской администрации."Заслуженный артист России Максим Аверин назначен художественным руководителем Сочинского концертно-филармонического объединения… Сочинское концертно-филармоническое объединение включает в себя Сочинскую филармонию, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Зимний театр", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Аверин хочет создать на курорте свой театральный центр для сочинцев."Хочется, чтоб на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники. В планах открыть детские студии", – приводятся в сообщении слова Аверина.

https://ria.ru/20191025/1560038405.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим аверин, новости культуры, сочи