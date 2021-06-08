https://ria.ru/20210608/zakon-1736121068.html

Госдума приняла закон о стимулировании вложений в стартапы

Госдума приняла закон о стимулировании вложений в стартапы - РИА Новости, 08.06.2021

Госдума приняла закон о стимулировании вложений в стартапы

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений в инвестиционные проекты на их начальном этапе... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:47

2021-06-08T12:47

2021-06-08T12:47

россия

николай николаев (депутат)

госдума рф

анатолий аксаков

экономика

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений в инвестиционные проекты на их начальном этапе – стартапы.Документ предусматривает заключение договора конвертируемого займа, который позволяет привлечь инвестиции на начальном этапе проекта. Такой инструмент позволяет привлечь финансирование за короткий срок и по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получает гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании, пояснял ранее один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Механизм конвертируемого займа предполагает, что компания-заемщик к определенному сроку или при ряде условий вернет деньги с процентами или передаст инвестору долю в капитале.Выгода этого инструмента для инвесторов объяснялась тем, что не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц. Конвертация осуществляется по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах или направлении развития компании, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями договора займа, говорится в документе.Закон позволит создать эффективный и прозрачный механизм венчурных инвестиций, что будет стимулировать вложения в высокотехнологичные проекты в РФ, считают его авторы. Прежде всего, речь идет об интернет-компаниях, IT-компаниях, высокотехнологичных компаниях, отмечал ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.В рамках второго чтения был поддержан ряд поправок, одна из которых запрещала выступать заемщиком по договору конвертируемого займа кредитным и некредитным финансовым организациям, обществам, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также акционерным обществам, созданным в процессе приватизации, с долей участия государства в капитале более 25%.Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

https://ria.ru/20210412/startapy-1727896447.html

https://ria.ru/20201209/investitsii-1588329931.html

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россия, николай николаев (депутат), госдума рф, анатолий аксаков, экономика