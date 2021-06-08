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Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом - РИА Новости, 08.06.2021
Юрист рассказал о выплатах, которые ожидают россиян этим летом
Этим летом некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T01:16
2021-06-08T01:16
2021-06-08T01:16
urvista
алексей петропольский
россия
общество
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Этим летом некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.По его словам, первого августа будет произведен перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия вырастет почти на 300 рублей (на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента). Также в августе семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. А уже с 1 июля на материальную поддержку смогут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудном финансовом положении. Они получат 6350 рублей, если успеют встать на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат ежемесячное пособие в размере 5650 рублей."Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов", - оговаривает Петропольский.
https://ria.ru/20210603/posobiya-1735400543.html
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urvista, алексей петропольский, россия, общество
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости.
Этим летом некоторые категории пенсионеров, семей с детьми, а также беременные могут рассчитывать на новые социальные выплаты или на повышение уже назначенных пособий, рассказал агентству "Прайм"
генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
По его словам, первого августа будет произведен перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия вырастет почти на 300 рублей (на 3 индивидуальных пенсионных коэффициента).
Также в августе семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
А уже с 1 июля на материальную поддержку смогут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудном финансовом положении. Они получат 6350 рублей, если успеют встать на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Неполные семьи с детьми в возрасте от 8 до 16 лет получат ежемесячное пособие в размере 5650 рублей.
"Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов", - оговаривает Петропольский.