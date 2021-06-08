https://ria.ru/20210608/velosiped-1736082452.html

Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде

Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде - РИА Новости, 08.06.2021

Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде

Россияне все больше отдают летом предпочтение передвижению на открытом воздухе и почти каждый десятый использует для этого велосипед, выяснили для РИА Новости в РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T07:43

2021-06-08T07:43

2021-06-08T07:43

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733386341_268:631:2785:2047_1920x0_80_0_0_65f7bb667afecb61206f7047d693dde9.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россияне все больше отдают летом предпочтение передвижению на открытом воздухе и почти каждый десятый использует для этого велосипед, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру."Девять процентов опрошенных предпочитают добираться до рабочего места на собственном велосипеде. При этом в большей степени предпочтение велотранспорту отдают мужчины – 89% против 11% женщин", - говорится в отчете сервиса по итогам онлайн-опроса 1 тысячи 700 респондентов с 31 мая по 2 июня во всех регионах страны.Чаще всего до работы таким способом добираются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска, реже всего – Новосибирска и Самары. При этом больше всего времени на поездку до офиса тратят жители Москвы – в среднем около 40 минут, меньше всего томичи – около 15 минут. Большинству велосипедистов 18-25 лет – данное средство передвижения есть у 39% молодых людей.Добравшись до работы, 87% сотрудников оставляют велосипед пристегнутым на улице или на подземной парковке бизнес-центра, а 13% заносят его в офис.Среди основных причин, мешающих использовать этот вид транспорта, чтобы добираться до работы, респонденты отметили плохие дороги и отсутствие в городе велосипедной инфраструктуры, невозможность переодеться и принять душ после поездки, необходимость преодолевать большие расстояния – офис находится слишком далеко.О наличии велодорожек в городе заявили лишь 14% опрошенных горожан, 39% признались, что ездят по проезжей части. Шлем во время поездок используют всего 8% опрошенных. По данным отчета, больше всего велосипедистов работают в сфере IT, общепита, культуры, искусства и медиа.

https://ria.ru/20210607/puteshestviya-1735686167.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество