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Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде - РИА Новости, 08.06.2021
Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
Россияне все больше отдают летом предпочтение передвижению на открытом воздухе и почти каждый десятый использует для этого велосипед, выяснили для РИА Новости в РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T07:43
2021-06-08T07:43
россия
общество
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россияне все больше отдают летом предпочтение передвижению на открытом воздухе и почти каждый десятый использует для этого велосипед, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру."Девять процентов опрошенных предпочитают добираться до рабочего места на собственном велосипеде. При этом в большей степени предпочтение велотранспорту отдают мужчины – 89% против 11% женщин", - говорится в отчете сервиса по итогам онлайн-опроса 1 тысячи 700 респондентов с 31 мая по 2 июня во всех регионах страны.Чаще всего до работы таким способом добираются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска, реже всего – Новосибирска и Самары. При этом больше всего времени на поездку до офиса тратят жители Москвы – в среднем около 40 минут, меньше всего томичи – около 15 минут. Большинству велосипедистов 18-25 лет – данное средство передвижения есть у 39% молодых людей.Добравшись до работы, 87% сотрудников оставляют велосипед пристегнутым на улице или на подземной парковке бизнес-центра, а 13% заносят его в офис.Среди основных причин, мешающих использовать этот вид транспорта, чтобы добираться до работы, респонденты отметили плохие дороги и отсутствие в городе велосипедной инфраструктуры, невозможность переодеться и принять душ после поездки, необходимость преодолевать большие расстояния – офис находится слишком далеко.О наличии велодорожек в городе заявили лишь 14% опрошенных горожан, 39% признались, что ездят по проезжей части. Шлем во время поездок используют всего 8% опрошенных. По данным отчета, больше всего велосипедистов работают в сфере IT, общепита, культуры, искусства и медиа.
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россия, общество

Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде

07:43 08.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка едет на велосипеде по Москворецкой набережной в Москве
Девушка едет на велосипеде по Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россияне все больше отдают летом предпочтение передвижению на открытом воздухе и почти каждый десятый использует для этого велосипед, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.
"Девять процентов опрошенных предпочитают добираться до рабочего места на собственном велосипеде. При этом в большей степени предпочтение велотранспорту отдают мужчины – 89% против 11% женщин", - говорится в отчете сервиса по итогам онлайн-опроса 1 тысячи 700 респондентов с 31 мая по 2 июня во всех регионах страны.
Чаще всего до работы таким способом добираются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска, реже всего – Новосибирска и Самары. При этом больше всего времени на поездку до офиса тратят жители Москвы – в среднем около 40 минут, меньше всего томичи – около 15 минут. Большинству велосипедистов 18-25 лет – данное средство передвижения есть у 39% молодых людей.
Добравшись до работы, 87% сотрудников оставляют велосипед пристегнутым на улице или на подземной парковке бизнес-центра, а 13% заносят его в офис.
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Среди основных причин, мешающих использовать этот вид транспорта, чтобы добираться до работы, респонденты отметили плохие дороги и отсутствие в городе велосипедной инфраструктуры, невозможность переодеться и принять душ после поездки, необходимость преодолевать большие расстояния – офис находится слишком далеко.
О наличии велодорожек в городе заявили лишь 14% опрошенных горожан, 39% признались, что ездят по проезжей части. Шлем во время поездок используют всего 8% опрошенных. По данным отчета, больше всего велосипедистов работают в сфере IT, общепита, культуры, искусства и медиа.
 
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