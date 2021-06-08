https://ria.ru/20210608/vaktsinatsiya-1736148780.html

В Минздраве ответили на заявления о принудительной вакцинации медиков

В Минздраве ответили на заявления о принудительной вакцинации медиков - РИА Новости, 08.06.2021

В Минздраве ответили на заявления о принудительной вакцинации медиков

Медицинских работников в России насильно никто не заставляет прививаться от коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:44

2021-06-08T14:44

2021-06-08T14:44

распространение коронавируса

олег гриднев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Медицинских работников в России насильно никто не заставляет прививаться от коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, граждане должны сами осознать эту необходимость.

https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735422989.html

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2021

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