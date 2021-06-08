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Распространение коронавируса
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В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"
В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V" - РИА Новости, 08.06.2021
В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"
Для повторной вакцинации от коронавируса после "Спутника V" может потребоваться другой препарат, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:29
2021-06-08T16:41
распространение коронавируса
олег гриднев
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Для повторной вакцинации от коронавируса после "Спутника V" может потребоваться другой препарат, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.Исследования в этом направлении еще идут, добавил спикер.Сейчас привиться от COVID-19 можно в любом регионе России. Везде доступен "Спутник V", в некоторых субъектах — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Четвертая зарегистрированная отечественная вакцина "Спутник Лайт" пока рассчитана на экспорт."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Второй зарегистрированной в России вакциной от COVID-19 стала "ЭпиВакКорона". Ее разработали в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Третий препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова РАН, основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. По словам специалистов, "КовиВак" демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.По последним данным, всего в России двумя дозами привились около 13 миллионов человек, это более девяти процентов населения. Лидеры гражданской прививочной кампании — Чукотка, Ненецкий ОА, Белгородская и Магаданская области, а также Мордовия.
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олег гриднев, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"

16:29 08.06.2021 (обновлено: 16:41 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Для повторной вакцинации от коронавируса после "Спутника V" может потребоваться другой препарат, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
"Это же хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство. <...> В следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной <...>, а именно "КовиВак" или "ЭпиВакКорона"", — сказал он во время выступления в Госдуме.
Исследования в этом направлении еще идут, добавил спикер.
Сейчас привиться от COVID-19 можно в любом регионе России. Везде доступен "Спутник V", в некоторых субъектах — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Четвертая зарегистрированная отечественная вакцина "Спутник Лайт" пока рассчитана на экспорт.
"Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
Второй зарегистрированной в России вакциной от COVID-19 стала "ЭпиВакКорона". Ее разработали в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Третий препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова РАН, основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. По словам специалистов, "КовиВак" демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.
По последним данным, всего в России двумя дозами привились около 13 миллионов человек, это более девяти процентов населения. Лидеры гражданской прививочной кампании — Чукотка, Ненецкий ОА, Белгородская и Магаданская области, а также Мордовия.
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9 апреля, 15:16Инфографика
Вакцинация от COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаОлег ГридневРоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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