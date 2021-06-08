https://ria.ru/20210608/vaktsina-1736173409.html

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V" - РИА Новости, 08.06.2021

В Минздраве допустили ревакцинацию другим препаратом после "Спутника V"

Для повторной вакцинации от коронавируса после "Спутника V" может потребоваться другой препарат, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:29

2021-06-08T16:29

2021-06-08T16:41

распространение коронавируса

олег гриднев

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Для повторной вакцинации от коронавируса после "Спутника V" может потребоваться другой препарат, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.Исследования в этом направлении еще идут, добавил спикер.Сейчас привиться от COVID-19 можно в любом регионе России. Везде доступен "Спутник V", в некоторых субъектах — "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Четвертая зарегистрированная отечественная вакцина "Спутник Лайт" пока рассчитана на экспорт."Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи Минздрава на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Второй зарегистрированной в России вакциной от COVID-19 стала "ЭпиВакКорона". Ее разработали в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.Третий препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова РАН, основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. По словам специалистов, "КовиВак" демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.По последним данным, всего в России двумя дозами привились около 13 миллионов человек, это более девяти процентов населения. Лидеры гражданской прививочной кампании — Чукотка, Ненецкий ОА, Белгородская и Магаданская области, а также Мордовия.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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олег гриднев, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество