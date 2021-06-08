https://ria.ru/20210608/ubiystvo-1736112022.html
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки - РИА Новости, 08.06.2021
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки
Никулинский суд Москвы во вторник вынес оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова по обвинению в... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:01
2021-06-08T12:01
2021-06-08T12:01
мухтар меджидов
мгимо
москва
казахстан
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Никулинский суд Москвы во вторник вынес оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова по обвинению в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Накануне молодого человека оправдали присяжные, сочтя, что его вина в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд и вынес приговор."Меджидов подлежит оправданию в связи с вынесением оправдательного вердикта присяжных", - сказали в суде.Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций – но их гражданские иски суд отклонил.В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".Сам инцидент в Казахстане называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.
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мухтар меджидов, мгимо, москва, казахстан, происшествия
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Никулинский суд Москвы
во вторник вынес оправдательный приговор сыну бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова
по обвинению в убийстве студентки МГИМО
, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Накануне молодого человека оправдали присяжные, сочтя, что его вина в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд и вынес приговор.
"Меджидов подлежит оправданию в связи с вынесением оправдательного вердикта присяжных", - сказали в суде.
Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций – но их гражданские иски суд отклонил.
В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
Сам инцидент в Казахстане
называли неоднозначным. Как утверждалось в СМИ, Томирис и Муртузали встречались.
Муртузали Меджидов – сын известного дагестанского политического деятеля и бизнесмена Мухтара Меджидова.