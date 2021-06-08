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Туризм
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Туристов предупредили о цветении одного из самых опасных растений Кавказа
Туристов предупредили о цветении одного из самых опасных растений Кавказа - РИА Новости, 08.06.2021
Туристов предупредили о цветении одного из самых опасных растений Кавказа
Ясенец кавказский зацвел в горах Кавказа, растение может вызвать аллергию и ожоги, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T14:50
2021-06-08T14:50
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СОЧИ, 8 июн — РИА Новости. Ясенец кавказский зацвел в горах Кавказа, растение может вызвать аллергию и ожоги, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.Учитывая, что его цветы можно спутать с орхидеей, ученые призывают туристов, совершающих поход в горы, быть внимательными."Он справедливо считается одним из самых опасных растений Краснодарского края. Как и все рутовые, ясенец относится к эфиромасличным растениям. Эфирное масло содержится в его цветах, которые обладают очень резким запахом, — сказали в пресс-службе. — В его состав входят анетол и метилхавикол, пары которых могут причинить вред человеку не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии. При вдыхании он может вызвать аллергию, обжечь слизистую носа и горла".Также эксперты уточнили, что больше всего для человека опасны цветы ясенца и коробочки с семенами. При контакте с кожей эфирные масла, содержащиеся в них, наносят глубокие химические ожоги второй степени.По словам сотрудников нацпарка, соцветия образуются в конце мая — в начале июне и держатся около двух месяцев. Как правило, они имеют розовый оттенок с четко прорисованными бордовыми жилками, но существуют и формы с белыми цветками. Также запах растения обычно чувствуется издалека и должен служить предупреждением об опасности. Он обладает нотками цитрусовых, многие также ассоциируют его с запахом лекарств."В очень жаркую погоду ясенец окутывает себя облаком эфирных паров. И если поднести к растению горящую спичку, пары начнут сгорать с громким хлопком, а сам ясенец при этом не пострадает, — говорится в сообщении. — Клетки ясенца выделяют не просто эфирные масла, а вещества нарывного действия. Пузыри и волдыри сменяются язвами, может повыситься температура, которая сопровождается сильной слабостью".
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растения, кавказ, туризм, туристы, новости - туризм, сочи, краснодарский край

Туристов предупредили о цветении одного из самых опасных растений Кавказа

14:50 08.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Jörg Hempel / Растение ясенец кавказский
Растение ясенец кавказский - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Jörg Hempel /
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СОЧИ, 8 июн — РИА Новости. Ясенец кавказский зацвел в горах Кавказа, растение может вызвать аллергию и ожоги, сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
Учитывая, что его цветы можно спутать с орхидеей, ученые призывают туристов, совершающих поход в горы, быть внимательными.
"Он справедливо считается одним из самых опасных растений Краснодарского края. Как и все рутовые, ясенец относится к эфиромасличным растениям. Эфирное масло содержится в его цветах, которые обладают очень резким запахом, — сказали в пресс-службе. — В его состав входят анетол и метилхавикол, пары которых могут причинить вред человеку не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии. При вдыхании он может вызвать аллергию, обжечь слизистую носа и горла".
Также эксперты уточнили, что больше всего для человека опасны цветы ясенца и коробочки с семенами. При контакте с кожей эфирные масла, содержащиеся в них, наносят глубокие химические ожоги второй степени.
По словам сотрудников нацпарка, соцветия образуются в конце мая — в начале июне и держатся около двух месяцев. Как правило, они имеют розовый оттенок с четко прорисованными бордовыми жилками, но существуют и формы с белыми цветками. Также запах растения обычно чувствуется издалека и должен служить предупреждением об опасности. Он обладает нотками цитрусовых, многие также ассоциируют его с запахом лекарств.
"В очень жаркую погоду ясенец окутывает себя облаком эфирных паров. И если поднести к растению горящую спичку, пары начнут сгорать с громким хлопком, а сам ясенец при этом не пострадает, — говорится в сообщении. — Клетки ясенца выделяют не просто эфирные масла, а вещества нарывного действия. Пузыри и волдыри сменяются язвами, может повыситься температура, которая сопровождается сильной слабостью".
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