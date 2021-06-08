https://ria.ru/20210608/tatarstan-1736134266.html

Управленцы из трех регионов России проходят обучение в Татарстане

Управленцы из трех регионов России проходят обучение в Татарстане - РИА Новости, 08.06.2021

Управленцы из трех регионов России проходят обучение в Татарстане

Руководители министерств и ведомств Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Республики Саха (Якутия) во вторник начали РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:46

2021-06-08T13:46

2021-06-08T13:47

республика татарстан

россия

рустам минниханов

казань

общество

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КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Руководители министерств и ведомств Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Республики Саха (Якутия) во вторник начали обучаться в Казани по программе "Успешные практики социально-экономического развития и технологии госуправления Республики Татарстан", сообщает пресс-служба главы региона.Ранее с просьбой изучения опыта Татарстана к главе республики обратились руководители трех регионов. Рустам Минниханов поддержал инициативу. Программа обучения разработана высшей школой государственного и муниципального управления Казанского федерального университета при содействии аппарата главы Татарстана с учетом пожеланий обучающихся регионов. Она рассчитана на три дня."Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия образовательной программы "Успешные практики социально-экономического развития и технологии госуправления Республики Татарстан". Обучение организовано для управленческих команд Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов", - говорится в сообщении.В старте обучения участвовали также глава Якутия Айсен Николаев, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и губернатор ХМАО Наталья Комарова.Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в активизации сотрудничества с данными регионами, с которыми реализуется ряд совместных проектов в сфере транспорта, здравоохранения, образования. По его мнению, свою лепту в развитие отношений внесет и нынешнее обучение.Отмечается, что обучение проходит по секциям: экономика и инвестиции, благоустройство и ЖКХ, взаимодействие с населением, социальная сфера. В числе тем лекций опыт Татарстана в сфере повышения эффективности государственного управления, создание и развитие инновационного центра "Иннополис", опыт республики в сфере развития предпринимательства, продвижение на рынки продукции с помощью маркетингового центра, лучшие практики в сфере привлечения инвестиций, в благоустройстве и ЖКХ, сфере обращения с ТКО и другие.С лекциями выступят руководители высшего звена управленцев республики – вице-премьеры Лейла Фазлеева и Роман Шайхутдинов, директор Центра экономических и социальных исследований при кабинете министров Татарстана Алевтина Кудрявцева, министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова. В режиме видеоконференцсвязи предусмотрено выступление зарубежных спикеров. Также запланированы ознакомительные экскурсии в Иннополис, на объекты социальной сферы, образования, здравоохранения, ЖКХ, посещение офиса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, парков и скверов – представители регионов увидят успешные практики Татарстана.

https://ria.ru/20210429/it-produkty-1730550586.html

https://ria.ru/20210520/tatarstan-1733196564.html

https://ria.ru/20210601/pravila-1735104221.html

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россия, рустам минниханов, казань, общество