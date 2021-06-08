https://ria.ru/20210608/syr-1736078324.html

Итальянский эксперт восхитился качеством российских сыров

Итальянский эксперт восхитился качеством российских сыров - РИА Новости, 08.06.2021

Итальянский эксперт восхитился качеством российских сыров

Российским сыроварам не получится "клонировать" пармезан, но этого и не стоит делать, потому что они и так уже научились делать отличный сыр, заявил в интервью... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T03:58

2021-06-08T03:58

2021-06-08T05:12

петербургский международный экономический форум

россия

итало-российская торговая палата

петербургский международный экономический форум (фонд)

кострома

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/143955/84/1439558401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16d58006f0b6931574cdb5da018be280.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским сыроварам не получится "клонировать" пармезан, но этого и не стоит делать, потому что они и так уже научились делать отличный сыр, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 глава Итало-российской торговой палаты Виченцо Трани."Российской замены пармезана нет, это реальность", - сказал Трани.Однако он добавил, что в России уже существуют конкретные сыры хорошего качества, которые производятся в том числе в регионах."Я лично пробовал и очень люблю отдельные сыры, которые производят маленькие предприниматели. Это еще важнее, потому что это - шанс, который маленькие предприниматели имеют, которого до этого у них не было. Моя любимая фирма сыра как раз находится в Костроме. И не могу озвучить название, но на самом деле это очень хороший пример импортозамещения. Очень-очень-очень высокого качества сыр", - сказал Трани."Конечно, это - не пармезан, но и пармезан не нужно клонировать, он уже есть. Зачем клонировать? Можно сделать шикарный сыр, очень вкусный", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210326/syr-1602977093.html

https://ria.ru/20210312/syr-1601021498.html

россия

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, итало-российская торговая палата, петербургский международный экономический форум (фонд), кострома, экономика