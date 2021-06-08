https://ria.ru/20210608/syr-1736078324.html
Итальянский эксперт восхитился качеством российских сыров
Итальянский эксперт восхитился качеством российских сыров - РИА Новости, 08.06.2021
Итальянский эксперт восхитился качеством российских сыров
Российским сыроварам не получится "клонировать" пармезан, но этого и не стоит делать, потому что они и так уже научились делать отличный сыр, заявил в интервью... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:58
2021-06-08T03:58
2021-06-08T05:12
петербургский международный экономический форум
россия
итало-российская торговая палата
петербургский международный экономический форум (фонд)
кострома
экономика
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российским сыроварам не получится "клонировать" пармезан, но этого и не стоит делать, потому что они и так уже научились делать отличный сыр, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 глава Итало-российской торговой палаты Виченцо Трани."Российской замены пармезана нет, это реальность", - сказал Трани.Однако он добавил, что в России уже существуют конкретные сыры хорошего качества, которые производятся в том числе в регионах."Я лично пробовал и очень люблю отдельные сыры, которые производят маленькие предприниматели. Это еще важнее, потому что это - шанс, который маленькие предприниматели имеют, которого до этого у них не было. Моя любимая фирма сыра как раз находится в Костроме. И не могу озвучить название, но на самом деле это очень хороший пример импортозамещения. Очень-очень-очень высокого качества сыр", - сказал Трани."Конечно, это - не пармезан, но и пармезан не нужно клонировать, он уже есть. Зачем клонировать? Можно сделать шикарный сыр, очень вкусный", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210326/syr-1602977093.html
https://ria.ru/20210312/syr-1601021498.html
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россия, итало-российская торговая палата, петербургский международный экономический форум (фонд), кострома, экономика