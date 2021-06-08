https://ria.ru/20210608/stoltenberg-1736074865.html

Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Джо Байденом отношения с Россией

Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Джо Байденом отношения с Россией - РИА Новости, 08.06.2021

Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Джо Байденом отношения с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Джо Байденом завил, что стороны договорились "сдерживать" Россию и вести с ней диалог. РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T01:35

2021-06-08T01:35

2021-06-08T02:10

владимир путин

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нато

джо байден

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йенс столтенберг

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Джо Байденом завил, что стороны договорились "сдерживать" Россию и вести с ней диалог."Мы обсудили широкий спектр вопросов: Россию, Китай, международный терроризм, киберугрозы, изменение климата", - сказал он после переговоров.По словам Столтенберга, он и Байден пришли к единому мнению, что политика в отношении России должна быть двойственной: "внешняя защита и диалог". Он также приветствовал решение президента США встретиться с лидерами стран-членов НАТО до переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.Ранее Столтенберг заявлял, что встреча Путина и Байдена отвечает интересам НАТО. Ранее сам Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.В Белом доме во вторник заявили, что Вашингтон рассматривает предстоящие переговоры в Женеве не как поощрение России, а как защиту американских интересов. "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", - сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на встрече с Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией. Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210607/pushkov-1735926523.html

https://ria.ru/20210607/vstreche-1735981260.html

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китай

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владимир путин, россия, нато, джо байден, китай, йенс столтенберг, сша, в мире