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Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Джо Байденом отношения с Россией
Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Джо Байденом отношения с Россией - РИА Новости, 08.06.2021
Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Джо Байденом отношения с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Джо Байденом завил, что стороны договорились "сдерживать" Россию и вести с ней диалог. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T01:35
2021-06-08T02:10
владимир путин
россия
нато
джо байден
китай
йенс столтенберг
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Джо Байденом завил, что стороны договорились "сдерживать" Россию и вести с ней диалог."Мы обсудили широкий спектр вопросов: Россию, Китай, международный терроризм, киберугрозы, изменение климата", - сказал он после переговоров.По словам Столтенберга, он и Байден пришли к единому мнению, что политика в отношении России должна быть двойственной: "внешняя защита и диалог". Он также приветствовал решение президента США встретиться с лидерами стран-членов НАТО до переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.Ранее Столтенберг заявлял, что встреча Путина и Байдена отвечает интересам НАТО. Ранее сам Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.В Белом доме во вторник заявили, что Вашингтон рассматривает предстоящие переговоры в Женеве не как поощрение России, а как защиту американских интересов. "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", - сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на встрече с Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией. Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО.
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владимир путин, россия, нато, джо байден, китай, йенс столтенберг, сша, в мире

Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Джо Байденом отношения с Россией

01:35 08.06.2021 (обновлено: 02:10 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Джо Байденом завил, что стороны договорились "сдерживать" Россию и вести с ней диалог.
"Мы обсудили широкий спектр вопросов: Россию, Китай, международный терроризм, киберугрозы, изменение климата", - сказал он после переговоров.
По словам Столтенберга, он и Байден пришли к единому мнению, что политика в отношении России должна быть двойственной: "внешняя защита и диалог". Он также приветствовал решение президента США встретиться с лидерами стран-членов НАТО до переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.

"Диалог с Россией - это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией. Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам нужно разобраться со сложными отношениями", - заключил он.

Ранее Столтенберг заявлял, что встреча Путина и Байдена отвечает интересам НАТО.
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Ранее сам Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.
В Белом доме во вторник заявили, что Вашингтон рассматривает предстоящие переговоры в Женеве не как поощрение России, а как защиту американских интересов. "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", - сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на встрече с Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией.
Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО.
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Владимир ПутинРоссияНАТОДжо БайденКитайЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
 
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