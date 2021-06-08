Генсек НАТО Столтенберг обсудил с Джо Байденом отношения с Россией
01:35 08.06.2021 (обновлено: 02:10 08.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом США Джо Байденом завил, что стороны договорились "сдерживать" Россию и вести с ней диалог.
По словам Столтенберга, он и Байден пришли к единому мнению, что политика в отношении России должна быть двойственной: "внешняя защита и диалог". Он также приветствовал решение президента США встретиться с лидерами стран-членов НАТО до переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве.
"Диалог с Россией - это не признак слабости. Мы сильны, мы едины. Мы должны говорить с Россией. Даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией, нам нужно разобраться со сложными отношениями", - заключил он.
Ранее Столтенберг заявлял, что встреча Путина и Байдена отвечает интересам НАТО.
Вчера, 02:36Пушков резко ответил на слова Байдена о России
Ранее сам Байден в своей статье в The Washington Post заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а, напротив, хочет стабильных отношений, однако выразил готовность отвечать на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.
В Белом доме во вторник заявили, что Вашингтон рассматривает предстоящие переговоры в Женеве не как поощрение России, а как защиту американских интересов. "Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", - сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на встрече с Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений между Россией и США. Речь, по его словам, должна идти о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о процессах разоружения и борьбе с терроризмом и пандемией.
Встреча Путина и Байдена намечена на 16 июня в Женеве, перед этим президент США примет участие в саммитах с ЕС и НАТО.