https://ria.ru/20210608/staroobryadtsy-1736135661.html

Стали известны подробности конфликта в церкви старообрядцев в Москве

Стали известны подробности конфликта в церкви старообрядцев в Москве - РИА Новости, 08.06.2021

Стали известны подробности конфликта в церкви старообрядцев в Москве

Всемирный союз староверов (ВСС) готов выступить арбитром в споре между настоятелем кафедрального Покровского собора Русской православной старообрядческой церкви РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T13:53

2021-06-08T13:53

2021-06-08T13:53

религия и мировоззрение

старообрядцы

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Всемирный союз староверов (ВСС) готов выступить арбитром в споре между настоятелем кафедрального Покровского собора Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) в Рогожской слободе протоиереем Виктором Жельцовым и предстоятелем РПСЦ митрополитом Корнилием (Титовым), заявил во вторник РИА Новости глава союза Леонид Севастьянов.6 июня на YouTube была опубликована видеозапись, на которой митрополит Корнилий в Покровском соборе объявляет о назначении протоиерея Алексея Михеева его настоятелем, а также сообщает, что Виктор Жельцов останется в его клире, отмечая, что на последнем собрании с его участием "много было слов ругательных, закончилось вообще потасовкой". После этого Жельцов говорит о том, что принял благословение митрополита отказаться от настоятельства, но определение о его освобождении от обязанностей, по его мнению, не соответствует уставу РПСЦ, так как устав предусматривает только право архиерея назначать настоятеля, но не отстранять его.В РПСЦ сообщили РИА Новости, что подобные вопросы не выносятся церковью на обсуждение в СМИ и являются внутрицерковным и внутриприходским делом."Наш союз не становится на чью-либо сторону, а готов выступить в качестве третейского судьи. Кроме того, мы готовы представить высококлассных специалистов в области права для юридического анализа устава", - сказал РИА Новости Севастьянов.Рогожская община, рассказал он, обвиняет митрополита в незаконном отстранении настоятеля собора, так как в соответствии с уставом РПСЦ настоятеля кафедрального собора отстранить может только Освященный собор – высший орган управления церкви. "Таким образом для общины налицо превышение полномочий митрополита, которое может быть чревато даже отстранением самого митрополита от должности", - полагает глава ВСС.По его мнению, разногласия между митрополитом Корнилием и Рогожской общиной, которая неоднократно упрекала предстоятеля РПСЦ в нарушениях традиций старообрядчества, имеют многолетнюю историю. "Апогеем противостояния в прошлом был собор 2007 года, где представители Рогожской общины настаивали на смещении митрополита. Тогда владыке Корнилию удалось устоять и даже пролоббировать отлучение основных активистов Рогожского собора. С тех пор неприязнь то уходила в латентную форму то в обостренную", - добавил Севастьянов.Покровский кафедральный собор расположен в Рогожской слободе — резиденции главы РПСЦ в Москве и духовном центре признающего священство белокриницкого согласия. Он был построен в конце XVIII века и признан памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

https://ria.ru/20210519/staroobryadtsy-1732951577.html

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москва

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старообрядцы, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), москва