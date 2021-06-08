https://ria.ru/20210608/sputnik-1736176158.html

Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации

Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации - РИА Новости, 08.06.2021

Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации

Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:40

2021-06-08T16:40

2021-06-08T17:20

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

олег гриднев

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794293_0:265:3054:1983_1920x0_80_0_0_421b70a93a8a34a61c8e09d46c2f17e8.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут."Обе вакцины – "Спутник V" и "Спутник Лайт" – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими", - говорится в сообщении.Вакцина "Спутник Лайт" показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет, так как именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность, уточнили в пресс-службе.У лиц более старшего возраста применяется вакцина "Спутник V", разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан, пояснили в Минздраве.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", олег гриднев, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, россия