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Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации
Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации - РИА Новости, 08.06.2021
Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации
Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:40
2021-06-08T17:20
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
олег гриднев
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут."Обе вакцины – "Спутник V" и "Спутник Лайт" – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими", - говорится в сообщении.Вакцина "Спутник Лайт" показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет, так как именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность, уточнили в пресс-службе.У лиц более старшего возраста применяется вакцина "Спутник V", разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан, пояснили в Минздраве.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", олег гриднев, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, россия

Минздрав заявил, что "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут использоваться для ревакцинации

16:40 08.06.2021 (обновлено: 17:20 08.06.2021)
 
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после "Спутника V", возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут.
"Обе вакцины – "Спутник V" и "Спутник Лайт" – могут эффективно использоваться для ревакцинации, в том числе тех граждан, кто изначально прививался ими", - говорится в сообщении.
Вакцина "Спутник Лайт" показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет, так как именно в этой возрастной группе она успешно прошла испытания на эффективность, уточнили в пресс-службе.
У лиц более старшего возраста применяется вакцина "Спутник V", разрешенная к применению у всех совершеннолетних граждан, пояснили в Минздраве.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
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