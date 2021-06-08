https://ria.ru/20210608/shoygu-1736114936.html

Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан

Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан - РИА Новости, 08.06.2021

Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа, где проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:17

2021-06-08T12:17

2021-06-08T12:17

россия

дагдизель

каспийская флотилия

сергей шойгу

махачкала

каспийск

армия

безопасность

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МАХАЧКАЛА, 8 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа, где проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии, сообщили журналистам в Минобороны России."В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами", - рассказали в ведомстве.Глава военного ведомства заслушает доклад командования Южного военного округа и Каспийской флотилии о ходе боевой подготовки и организации учебного процесса.Кроме того, министр оценит, как выполняется государственный оборонный заказ на заводе "Дагдизель".

https://ria.ru/20210608/shoygu-1736092347.html

россия

махачкала

каспийск

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россия, дагдизель, каспийская флотилия, сергей шойгу, махачкала, каспийск, армия, безопасность