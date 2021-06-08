https://ria.ru/20210608/shoygu-1736114936.html
Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан
Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан - РИА Новости, 08.06.2021
Шойгу прибыл с инспекцией в Дагестан
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа, где проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:17
2021-06-08T12:17
2021-06-08T12:17
россия
дагдизель
каспийская флотилия
сергей шойгу
махачкала
каспийск
армия
безопасность
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МАХАЧКАЛА, 8 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа, где проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии, сообщили журналистам в Минобороны России."В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами", - рассказали в ведомстве.Глава военного ведомства заслушает доклад командования Южного военного округа и Каспийской флотилии о ходе боевой подготовки и организации учебного процесса.Кроме того, министр оценит, как выполняется государственный оборонный заказ на заводе "Дагдизель".
https://ria.ru/20210608/shoygu-1736092347.html
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россия, дагдизель, каспийская флотилия, сергей шойгу, махачкала, каспийск, армия, безопасность