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В Сети появилось видео с внезапной проверкой Шойгу военкомата
В Сети появилось видео с внезапной проверкой Шойгу военкомата - РИА Новости, 08.06.2021
В Сети появилось видео с внезапной проверкой Шойгу военкомата
Министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из московских военкоматов. Видео появилось на платформе "Яндекс. Дзен". РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T09:56
2021-06-08T09:56
2021-06-08T12:18
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из московских военкоматов. Видео появилось на платформе "Яндекс. Дзен". На кадрах глава военного ведомства идет по коридорам учреждения. Сопровождавший его военнослужащий громко позвал одну из сотрудниц, на что Сергей Шойгу попросил его не кричать. Затем министр отчитал работников военкомата за отсутствие необходимого оборудования.В России с 1 апреля по 15 июля идет весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек. В нынешнем ожидается примерно столько же новобранцев — 134 тысячи.
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Внезапная проверка: Шойгу посетил один из московских военкоматов
В один из московских военкоматов с внезапной проверкой нагрянул Сергей Шойгу. Глава Минобороны зашел почти во все кабинеты, отчитал военкома за то, что тот повысил голос, и раскритиковал руководство за отсутствие надлежащего оборудования.
2021-06-08T09:56
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