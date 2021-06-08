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В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой
В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой - РИА Новости, 08.06.2021
В работе популярных сайтов и интернет-СМИ произошел масштабный сбой
Пользователи различных СМИ, соцсетей и сайтов компаний столкнулись с неполадками в работе сервисов, следует из данных портала Downdetector. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:44
2021-06-08T13:44
2021-06-08T14:29
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пользователи различных СМИ, соцсетей и сайтов компаний столкнулись с неполадками в работе сервисов, следует из данных портала Downdetector.В частности, в США отмечаются сбои CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit. Также жалобы поступают на работу соцсети Twitter, Twitch, платежной системы Paypal, сервиса Spotify.Помимо этого, о проблемах с использованием этих интернет-ресурсов сообщали пользователи из Канады, России, Германии, Португалии, Великобритании и других странах. Сайт британского правительства также недоступен. Интернет-порталы российских компаний работают в обычном режиме.Downdetector указывает на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, что может быть причиной проблем с работой сервисов. Сейчас страницы сайтов загружаются без проблем.
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