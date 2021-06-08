https://ria.ru/20210608/samolet-1736096841.html

Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске

Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске - РИА Новости, 08.06.2021

Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске

Грузовой самолет авиакомпании "Авиастар-ТУ", следовавший рейсом из Южно-Сахалинска в Китай, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:28

2021-06-08T10:28

2021-06-08T10:28

россия

boeing 757

южно-сахалинск

китай

хабаровск

циндао

происшествия

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ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Грузовой самолет авиакомпании "Авиастар-ТУ", следовавший рейсом из Южно-Сахалинска в Китай, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РИА Новости в воздушной гавани города.Как отметила собеседница агентства, на борту самолета груза не было, пять членов экипажа не пострадали."Сейчас авиакомпания привлекла техспециалистов, они выясняют причины неисправности. Сколько это займет по времени - не сообщается", - добавила она.

https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735780957.html

россия

южно-сахалинск

китай

хабаровск

циндао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, boeing 757, южно-сахалинск, китай, хабаровск, циндао, происшествия