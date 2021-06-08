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Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске
Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске - РИА Новости, 08.06.2021
Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске
Грузовой самолет авиакомпании "Авиастар-ТУ", следовавший рейсом из Южно-Сахалинска в Китай, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:28
2021-06-08T10:28
2021-06-08T10:28
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boeing 757
южно-сахалинск
китай
хабаровск
циндао
происшествия
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ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Грузовой самолет авиакомпании "Авиастар-ТУ", следовавший рейсом из Южно-Сахалинска в Китай, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РИА Новости в воздушной гавани города.Как отметила собеседница агентства, на борту самолета груза не было, пять членов экипажа не пострадали."Сейчас авиакомпания привлекла техспециалистов, они выясняют причины неисправности. Сколько это займет по времени - не сообщается", - добавила она.
https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735780957.html
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россия, boeing 757, южно-сахалинск, китай, хабаровск, циндао, происшествия