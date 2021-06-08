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Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске
Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске - РИА Новости, 08.06.2021
Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске
Грузовой самолет авиакомпании "Авиастар-ТУ", следовавший рейсом из Южно-Сахалинска в Китай, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РИА... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:28
2021-06-08T10:28
россия
boeing 757
южно-сахалинск
китай
хабаровск
циндао
происшествия
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ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Грузовой самолет авиакомпании "Авиастар-ТУ", следовавший рейсом из Южно-Сахалинска в Китай, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РИА Новости в воздушной гавани города.Как отметила собеседница агентства, на борту самолета груза не было, пять членов экипажа не пострадали."Сейчас авиакомпания привлекла техспециалистов, они выясняют причины неисправности. Сколько это займет по времени - не сообщается", - добавила она.
https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735780957.html
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южно-сахалинск
китай
хабаровск
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россия, boeing 757, южно-сахалинск, китай, хабаровск, циндао, происшествия

Летевший в Китай самолет аварийно сел в Хабаровске

10:28 08.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой самолет
Грузовой самолет - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Грузовой самолет авиакомпании "Авиастар-ТУ", следовавший рейсом из Южно-Сахалинска в Китай, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщили РИА Новости в воздушной гавани города.
"По техническим причинам аварийную посадку в 9.36 по местному времени (2.36 мск) совершил грузовой самолет Boeing 757 авиакомпании "Авиастар-ТУ", летевший по маршруту Южно-Сахалинск - Циндао (КНР), в аэропорту Хабаровска", - сказала пресс-секретарь.
Как отметила собеседница агентства, на борту самолета груза не было, пять членов экипажа не пострадали.
"Сейчас авиакомпания привлекла техспециалистов, они выясняют причины неисправности. Сколько это займет по времени - не сообщается", - добавила она.
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РоссияBoeing 757Южно-СахалинскКитайХабаровскЦиндаоПроисшествия
 
 
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