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Пранкеры разыграли литовского депутата от имени "соратника Навального"
Пранкеры разыграли литовского депутата от имени "соратника Навального" - РИА Новости, 08.06.2021
Пранкеры разыграли литовского депутата от имени "соратника Навального"
Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли председателя литовского парламентского комитета по иностранным... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:00
2021-06-08T17:10
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
литва
в мире
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли председателя литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса, представившись соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Ролик опубликован на YouTube-канале.На видео чиновник анонсировал разговор с балтийскими коллегами. Они ищут способы, "как эту политику сделать не про Путина, а про демократию"."Как эту всю энергию, новую и байденскую, повернуть на демократическую или европейскую Россию. Нынешние инструменты — конечно, они жалкие", — сказал Павиленис."Волков" уточнил, есть ли у литовского депутата контакты с кем-то из высоких чиновников США. Тот ответил, что может соединить его с кубинской и латиноамериканской мафией. Кроме того, у Павилениса есть связи с конгрессом Соединенных Штатов, который, по его словам, "святая святых" и "больше, чем администрация".Вован и Лексус не в первый раз разыгрывают европейских парламентариев от имени Леонида Волкова: ранее они поговорили с голландскими и украинскими политиками.
https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html
https://ria.ru/20210430/prankery-1730662830.html
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), литва, в мире

Пранкеры разыграли литовского депутата от имени "соратника Навального"

16:00 08.06.2021 (обновлено: 17:10 08.06.2021)
 
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли председателя литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса, представившись соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Ролик опубликован на YouTube-канале.
На видео чиновник анонсировал разговор с балтийскими коллегами. Они ищут способы, "как эту политику сделать не про Путина, а про демократию".
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"Как эту всю энергию, новую и байденскую, повернуть на демократическую или европейскую Россию. Нынешние инструменты — конечно, они жалкие", — сказал Павиленис.
"Волков" уточнил, есть ли у литовского депутата контакты с кем-то из высоких чиновников США.
Тот ответил, что может соединить его с кубинской и латиноамериканской мафией. Кроме того, у Павилениса есть связи с конгрессом Соединенных Штатов, который, по его словам, "святая святых" и "больше, чем администрация".
"Надо тебя соединить со всей моей шайкой, с которой я работаю по Белоруссии, Грузии и так далее, но это большая работа", — заключил чиновник.
Вован и Лексус не в первый раз разыгрывают европейских парламентариев от имени Леонида Волкова: ранее они поговорили с голландскими и украинскими политиками.
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