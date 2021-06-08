https://ria.ru/20210608/rozygrysh-1736166169.html

Пранкеры разыграли литовского депутата от имени "соратника Навального"

Пранкеры разыграли литовского депутата от имени "соратника Навального" - РИА Новости, 08.06.2021

Пранкеры разыграли литовского депутата от имени "соратника Навального"

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли председателя литовского парламентского комитета по иностранным... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:00

2021-06-08T16:00

2021-06-08T17:10

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

литва

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли председателя литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса, представившись соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Ролик опубликован на YouTube-канале.На видео чиновник анонсировал разговор с балтийскими коллегами. Они ищут способы, "как эту политику сделать не про Путина, а про демократию"."Как эту всю энергию, новую и байденскую, повернуть на демократическую или европейскую Россию. Нынешние инструменты — конечно, они жалкие", — сказал Павиленис."Волков" уточнил, есть ли у литовского депутата контакты с кем-то из высоких чиновников США. Тот ответил, что может соединить его с кубинской и латиноамериканской мафией. Кроме того, у Павилениса есть связи с конгрессом Соединенных Штатов, который, по его словам, "святая святых" и "больше, чем администрация".Вован и Лексус не в первый раз разыгрывают европейских парламентариев от имени Леонида Волкова: ранее они поговорили с голландскими и украинскими политиками.

https://ria.ru/20210521/prankery-1733300381.html

https://ria.ru/20210430/prankery-1730662830.html

литва

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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), литва, в мире