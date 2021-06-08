Пранкеры разыграли литовского депутата от имени "соратника Навального"
16:00 08.06.2021 (обновлено: 17:10 08.06.2021)
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли председателя литовского парламентского комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилениса, представившись соратником Алексея Навального Леонидом Волковым. Ролик опубликован на YouTube-канале.
На видео чиновник анонсировал разговор с балтийскими коллегами. Они ищут способы, "как эту политику сделать не про Путина, а про демократию".
"Как эту всю энергию, новую и байденскую, повернуть на демократическую или европейскую Россию. Нынешние инструменты — конечно, они жалкие", — сказал Павиленис.
"Волков" уточнил, есть ли у литовского депутата контакты с кем-то из высоких чиновников США.
Тот ответил, что может соединить его с кубинской и латиноамериканской мафией. Кроме того, у Павилениса есть связи с конгрессом Соединенных Штатов, который, по его словам, "святая святых" и "больше, чем администрация".
"Надо тебя соединить со всей моей шайкой, с которой я работаю по Белоруссии, Грузии и так далее, но это большая работа", — заключил чиновник.
Вован и Лексус не в первый раз разыгрывают европейских парламентариев от имени Леонида Волкова: ранее они поговорили с голландскими и украинскими политиками.
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