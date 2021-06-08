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Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube
Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube - РИА Новости, 08.06.2021
Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube
Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов, в Кремле разработками каких-либо стратегий не занимались, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:29
2021-06-08T17:02
tiktok
технологии
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий песков
twitter
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов, в Кремле разработками каких-либо стратегий не занимались, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что в преддверии парламентских выборов Кремль якобы доработал стратегию, чтобы оказывать давление на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, чтобы удалять негативный контент."Нет. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле разрабатывалась такого рода концепция.
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tiktok, технологии, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, twitter

Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube

16:29 08.06.2021 (обновлено: 17:02 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов, в Кремле разработками каких-либо стратегий не занимались, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что в преддверии парламентских выборов Кремль якобы доработал стратегию, чтобы оказывать давление на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, чтобы удалять негативный контент.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 18:03
Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
"Нет. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле разрабатывалась такого рода концепция.
 
TikTokТехнологииРоссияYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий ПесковTwitter
 
 
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