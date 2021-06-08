https://ria.ru/20210608/roskomnadzor-1736173690.html
Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube
Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube - РИА Новости, 08.06.2021
Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube
Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов, в Кремле разработками каких-либо стратегий не занимались, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:29
2021-06-08T16:29
2021-06-08T17:02
tiktok
технологии
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий песков
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_9188ec9689978064c1ad10d5a413d434.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов, в Кремле разработками каких-либо стратегий не занимались, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что в преддверии парламентских выборов Кремль якобы доработал стратегию, чтобы оказывать давление на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, чтобы удалять негативный контент."Нет. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле разрабатывалась такого рода концепция.
https://ria.ru/20210607/twitter-1736041814.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733248269_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_7606917bc38ee611165552a4f4df2347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, технологии, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, twitter