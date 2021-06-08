https://ria.ru/20210608/roskomnadzor-1736173690.html

Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube

Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube - РИА Новости, 08.06.2021

Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube

Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов, в Кремле разработками каких-либо стратегий не занимались, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:29

2021-06-08T16:29

2021-06-08T17:02

tiktok

технологии

россия

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий песков

twitter

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов, в Кремле разработками каких-либо стратегий не занимались, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Издание Wall Street Journal ранее сообщило, что в преддверии парламентских выборов Кремль якобы доработал стратегию, чтобы оказывать давление на такие платформы, как Twitter, YouTube и TikTok, чтобы удалять негативный контент."Нет. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в Кремле разрабатывалась такого рода концепция.

https://ria.ru/20210607/twitter-1736041814.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, технологии, россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий песков, twitter