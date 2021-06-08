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Власти объяснили решение о режиме повышенной готовности под Петербургом
Власти объяснили решение о режиме повышенной готовности под Петербургом - РИА Новости, 08.06.2021
Власти объяснили решение о режиме повышенной готовности под Петербургом
Решение о введении режима повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области техническое, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:28
2021-06-08T17:09
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Решение о введении режима повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области техническое, сообщила пресс-служба областного правительства.Ранее власти рассказали, что такие меры приняли из-за передачи от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность.В пресс-службе добавили, что во время приватизации имущества, которое ранее принадлежало ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не включили в перечень объектов передачи."Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя указанного объекта", — пояснили там.Ранее вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин рассказал, что ситуацию в поселке контролируют при помощи датчиков мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона, по его словам, не зафиксировали.Завод ФГУП "РНЦ Прикладная химия" производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), ленинградская область, происшествия

Власти объяснили решение о режиме повышенной готовности под Петербургом

15:28 08.06.2021 (обновлено: 17:09 08.06.2021)
 
© Fotolia / Denis AvetisyanМужчина замеряет уровень радиации
Мужчина замеряет уровень радиации - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Fotolia / Denis Avetisyan
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Решение о введении режима повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области техническое, сообщила пресс-служба областного правительства.
Ранее власти рассказали, что такие меры приняли из-за передачи от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность.
В пресс-службе добавили, что во время приватизации имущества, которое ранее принадлежало ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не включили в перечень объектов передачи.
"Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя указанного объекта", — пояснили там.
Ранее вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин рассказал, что ситуацию в поселке контролируют при помощи датчиков мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона, по его словам, не зафиксировали.
Завод ФГУП "РНЦ Прикладная химия" производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.
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