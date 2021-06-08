https://ria.ru/20210608/radiatsiya-1736158941.html
Власти объяснили решение о режиме повышенной готовности под Петербургом
Власти объяснили решение о режиме повышенной готовности под Петербургом - РИА Новости, 08.06.2021
Власти объяснили решение о режиме повышенной готовности под Петербургом
Решение о введении режима повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области техническое, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:28
2021-06-08T15:28
2021-06-08T17:09
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/92887/49/928874956_0:405:2000:1530_1920x0_80_0_0_22e05bd22b79acd3fde6d25e081cfe8b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Решение о введении режима повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области техническое, сообщила пресс-служба областного правительства.Ранее власти рассказали, что такие меры приняли из-за передачи от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность.В пресс-службе добавили, что во время приватизации имущества, которое ранее принадлежало ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не включили в перечень объектов передачи."Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя указанного объекта", — пояснили там.Ранее вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин рассказал, что ситуацию в поселке контролируют при помощи датчиков мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона, по его словам, не зафиксировали.Завод ФГУП "РНЦ Прикладная химия" производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.
https://ria.ru/20210518/rossiya-1732783663.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/92887/49/928874956_0:217:2000:1717_1920x0_80_0_0_cae4f45cdecd9bb081c064f6d98b2afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), ленинградская область, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости.
Решение о введении режима повышенной готовности в поселке Кузьмолово в Ленинградской области
техническое, сообщила пресс-служба областного правительства.
Ранее власти рассказали, что такие меры приняли из-за передачи от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность.
В пресс-службе добавили, что во время приватизации имущества, которое ранее принадлежало ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не включили в перечень объектов передачи.
"Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом
вопрос об определении специализированного пользователя указанного объекта", — пояснили там.
Ранее вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин рассказал, что ситуацию в поселке контролируют при помощи датчиков мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона, по его словам, не зафиксировали.
Завод ФГУП "РНЦ Прикладная химия" производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию.