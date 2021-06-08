Путин: рано говорить о победе над коронавирусом, но надо извлечь уроки из пандемии
09:45 08.06.2021 (обновлено: 10:26 08.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Борьба с COVID требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже нужно извлечь уроки из пандемии, считает президент России Владимир Путин.
"Очевидно, что число... вызовов постоянно растет. Причем многие из них представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей в разных частях света. К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов, прибавилась эпидемия коронавируса", — говорится в обращении президента России к участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.
По словам президента России, серьезные социально-экономические последствия эпидемии ощущаются повсеместно.
"Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества. Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы. Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуацию. Рассчитываю, что участники Примаковских чтений уделят самое пристальное внимание этим и другим актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня", — отметил глава государства.