https://ria.ru/20210608/putin-1736090743.html

Путин: рано говорить о победе над коронавирусом, но надо извлечь уроки из пандемии

Путин: рано говорить о победе над коронавирусом, но надо извлечь уроки из пандемии - РИА Новости, 08.06.2021

Путин: рано говорить о победе над коронавирусом, но надо извлечь уроки из пандемии

Борьба с COVID требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже нужно извлечь уроки из пандемии, считает... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:45

2021-06-08T09:45

2021-06-08T10:26

распространение коронавируса

роман путин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Борьба с COVID требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже нужно извлечь уроки из пандемии, считает президент России Владимир Путин."Очевидно, что число... вызовов постоянно растет. Причем многие из них представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей в разных частях света. К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов, прибавилась эпидемия коронавируса", — говорится в обращении президента России к участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.По словам президента России, серьезные социально-экономические последствия эпидемии ощущаются повсеместно."Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества. Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы. Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуацию. Рассчитываю, что участники Примаковских чтений уделят самое пристальное внимание этим и другим актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня", — отметил глава государства.

https://ria.ru/20210607/dogovor-1736000852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман путин, коронавирус в россии