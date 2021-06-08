https://ria.ru/20210608/prestupnost-1736082298.html

Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"

Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления" - РИА Новости, 08.06.2021

Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"

Больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, происходит в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске, подсчитали специалисты компании... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T07:16

2021-06-08T07:16

2021-06-08T07:16

москва

челябинск

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, происходит в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске, подсчитали специалисты компании Delta Системы безопасности для РИА Новости."Проанализировали более 100 тысяч тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 года и увидели закономерность, что ежегодно число правонарушений, совершаемых лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, – растет, а лидирует по количеству правонарушений данного типа неизменно Санкт-Петербург", - рассказали в компании.Рост таких правонарушений в культурной столице составил 23% в 2020 году по отношению к 2019 году. А в 2021 году за пять прошедших месяцев таких случаев набралось около 20% от всех правонарушений в городе.Второе место в этом рейтинге делят Москва и Челябинск. При этом в 2020 году в Москве рост числа происшествий в состоянии опьянения составил 26% (по сравнению с 2019), а в Челябинске всего 2%. Эксперты компании предполагают, что такой рост в Москве скорее всего связан с длительным карантином и общей неопределенностью ситуации, в которой находились горожане, "поэтому в состоянии опьянения многие были готовы к совершенно "неожиданным" приключениям". На третьем месте расположилась Самара, а замыкают топ-5 Нижний Новгород и Казань. Самыми "трезвыми" же оказались Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.Согласно проведенному исследованию, характер таких правонарушений практически не меняется. В лидерах – дебош и открытые конфликты – 47% от общего числа правонарушений в 2019 и 2020 и 48% в 2021. На втором месте кражи и их попытки – 20-21%, замыкает тройку нарушение общественного порядка – от 13% до 15%.Характер подобных преступлений очень разный, от достаточно серьезных до курьезных и порой романтических. Например, в мае 2020 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга мужчина в состоянии алкогольного опьянения вломился в круглосуточный продуктовый магазин. Однако вместо бутылки он потребовал у продавщицы, чтобы та составила ему компанию и проследовала с ним в ближайший двор с целью продолжения употребления алкоголя, мотивируя это тем, что пить в одиночку – и есть алкоголизм, поэтому мужчина нуждается в приятной компании.Еще одна "романтическая" история произошла в одной из московских квартир, где к девушке ворвался изрядно выпивший бывший ухажер, сохранивший у себя запасные ключи от ее квартиры, и начал требовать немедленно к нему вернуться, "апогеем стало острое желание мужчины сию же минуту отправиться в ЗАГС и узаконить отношения".

https://ria.ru/20201207/privychki-1587947124.html

москва

челябинск

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, челябинск, санкт-петербург, происшествия