https://ria.ru/20210608/potok-1736146085.html

На Украине придумали способ борьбы с "Северным потоком — 2"

На Украине придумали способ борьбы с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 09.06.2021

На Украине придумали способ борьбы с "Северным потоком — 2"

Украина должна озвучить Западу стратегическое предложение, чтобы оказать давление на Россию и, в частности, на проект "Северный поток — 2", заявила советник... РИА Новости, 09.06.2021

2021-06-08T14:36

2021-06-08T14:36

2021-06-09T00:18

россия

ситуация на украине

nord stream 2 ag

северный поток — 2

восточная европа

елена зеркаль

евросоюз

киев

украина

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На Украине придумали, как победить "Северный поток — 2"

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина должна озвучить Западу стратегическое предложение, чтобы оказать давление на Россию и, в частности, на проект "Северный поток — 2", заявила советник министра энергетики страны Елена Зеркаль."Это может быть та же идея, которая была в 2019 году, по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы", — сказала она в эфире телеканала ICTV.По ее словам, Евросоюз также способен защитить интересы Украины. Зеркаль подчеркнула, что геополитические инструменты партнеров Киева могут способствовать ограничению использования "Северного потока — 2". Запуск проекта же, напротив, может оставить украинскую ГТС без транзита, добавила она.Зеркаль отметила, что Киеву следует объединить усилия с некоторыми европейскими странами."Страны Восточной Европы. <…> Они несут колоссальные потери от этого "Северного потока — 2", — заявила она.Ранее в Кремле напомнили, что договор о транзите газа с Украиной останется в силе и Россия не намерена отказываться от этого маршрута и после истечения контракта. Также российские власти многократно опровергали любую политическую составляющую "Северного потока — 2", подчеркивая, что это коммерческий проект, выгодный для Евросоюза.

https://ria.ru/20210607/usloviya-1736011183.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

россия

восточная европа

киев

украина

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