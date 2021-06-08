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СМИ: Польша добивается встречи Байдена и Дуды до саммита с Путиным
СМИ: Польша добивается встречи Байдена и Дуды до саммита с Путиным - РИА Новости, 08.06.2021
СМИ: Польша добивается встречи Байдена и Дуды до саммита с Путиным
Польша пытается договориться о встрече президента республики Анджея Дуды с американским коллегой Джо Байденом перед переговорами с российским лидером Владимиром РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T13:11
2021-06-08T16:04
россия
северный поток — 2
восточная европа
анджей дуда
нато
евросоюз
джо байден
владимир путин
польша
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Польша пытается договориться о встрече президента республики Анджея Дуды с американским коллегой Джо Байденом перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета Rzeczpospolita. По данным ее источников, глава США не предупредил ни Варшаву, ни Киев о намерении отменить санкции против "Северного потока — 2".Как подчеркнуло СМИ, польские власти опасаются, что такой шаг Байдена станет прецедентом и будет определять отношение к Польше и другим странам Восточной Европы в будущем.В Варшаве также констатировали общее "охлаждение и напряженность" в контактах с Вашингтоном.Поэтому, как отмечается в статье, лучшим способом развеять опасения Польши была бы отдельная встреча Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, то есть за два дня до переговоров между российским и американским лидерами в Женеве."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газа, а также Польша, Латвия, Литва и Украина, которые считают проект политическим.На прошлой неделе завершилось строительство первой нитки, осталось проложить несколько десятков километров труб.Белый дом констатировал, что помешать возведению магистрали будет сложно, поскольку она практически закончена. Вашингтон отказался вводить ограничения против оператора — Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами. Однако затем США объявили новые меры против российских организаций и 13 судов, участвующих в строительстве.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210607/moment-1736043580.html
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россия, северный поток — 2, восточная европа, анджей дуда, нато, евросоюз, джо байден, владимир путин, польша, сша, в мире

СМИ: Польша добивается встречи Байдена и Дуды до саммита с Путиным

13:11 08.06.2021 (обновлено: 16:04 08.06.2021)
 
© Стрингер / РИА НовостиФлаги США и Польши. 14 апреля в польском Ожише прошла церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США.
Флаги США и Польши. 14 апреля в польском Ожише прошла церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США.
© Стрингер / РИА Новости
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Польша пытается договориться о встрече президента республики Анджея Дуды с американским коллегой Джо Байденом перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным, пишет газета Rzeczpospolita.
По данным ее источников, глава США не предупредил ни Варшаву, ни Киев о намерении отменить санкции против "Северного потока — 2".
Как подчеркнуло СМИ, польские власти опасаются, что такой шаг Байдена станет прецедентом и будет определять отношение к Польше и другим странам Восточной Европы в будущем.
В Варшаве также констатировали общее "охлаждение и напряженность" в контактах с Вашингтоном.
Поэтому, как отмечается в статье, лучшим способом развеять опасения Польши была бы отдельная встреча Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, то есть за два дня до переговоров между российским и американским лидерами в Женеве.
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"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газа, а также Польша, Латвия, Литва и Украина, которые считают проект политическим.
На прошлой неделе завершилось строительство первой нитки, осталось проложить несколько десятков километров труб.
Белый дом констатировал, что помешать возведению магистрали будет сложно, поскольку она практически закончена. Вашингтон отказался вводить ограничения против оператора — Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами. Однако затем США объявили новые меры против российских организаций и 13 судов, участвующих в строительстве.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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РоссияСеверный поток — 2Восточная ЕвропаАнджей ДудаНАТОЕвросоюзДжо БайденВладимир ПутинПольшаСШАВ мире
 
 
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