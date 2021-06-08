https://ria.ru/20210608/peterburg-1736173550.html
В Петербурге девушка на электросамокате сбила ребенка
В Петербурге девушка на электросамокате сбила ребенка - РИА Новости, 08.06.2021
В Петербурге девушка на электросамокате сбила ребенка
Девушка на электросамокате сбила юного велосипедиста в Санкт-Петербурге и скрылась, расследуется дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:29
2021-06-08T16:29
2021-06-08T16:29
россия
максим ликсутов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Девушка на электросамокате сбила юного велосипедиста в Санкт-Петербурге и скрылась, расследуется дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте СК РФ."Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления... "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"... В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена 21-летняя местная жительница, в ходе проведения у неё обыска был изъят электросамокат", - говорится в сообщении.По данным следствия, 3 июня на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина девушка на электросамокате сбила 11-летнего мальчика, который передвигался на велосипеде, а затем скрылась с места происшествия. Добавляется, что ребенок с травмой руки был доставлен в больницу, а после оказания помощи направлен на амбулаторное лечение.В Санкт-Петербурге участились случаи наезда электросамокатов на маленьких детей, по данным фактам возбуждены уже несколько уголовных дел.Кроме того, расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. Как сообщали накануне в СК РФ, в рамках данного дела прошел ряд обысков в местных компаниях, в частности, Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736130315.html
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россия, максим ликсутов , следственный комитет россии (ск рф), москва, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Девушка на электросамокате сбила юного велосипедиста в Санкт-Петербурге
и скрылась, расследуется дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте СК
РФ.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления... "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"... В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена 21-летняя местная жительница, в ходе проведения у неё обыска был изъят электросамокат", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 3 июня на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина девушка на электросамокате сбила 11-летнего мальчика, который передвигался на велосипеде, а затем скрылась с места происшествия. Добавляется, что ребенок с травмой руки был доставлен в больницу, а после оказания помощи направлен на амбулаторное лечение.
В Санкт-Петербурге участились случаи наезда электросамокатов на маленьких детей, по данным фактам возбуждены уже несколько уголовных дел.
Кроме того, расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. Как сообщали накануне в СК РФ, в рамках данного дела прошел ряд обысков в местных компаниях, в частности, Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.
В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву
, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.