https://ria.ru/20210608/peterburg-1736173550.html

В Петербурге девушка на электросамокате сбила ребенка

В Петербурге девушка на электросамокате сбила ребенка - РИА Новости, 08.06.2021

В Петербурге девушка на электросамокате сбила ребенка

Девушка на электросамокате сбила юного велосипедиста в Санкт-Петербурге и скрылась, расследуется дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:29

2021-06-08T16:29

2021-06-08T16:29

россия

максим ликсутов

следственный комитет россии (ск рф)

москва

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996633_0:82:2959:1746_1920x0_80_0_0_672477aec62a4a11804e04e261e0bee6.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Девушка на электросамокате сбила юного велосипедиста в Санкт-Петербурге и скрылась, расследуется дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщается на сайте СК РФ."Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления... "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"... В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена 21-летняя местная жительница, в ходе проведения у неё обыска был изъят электросамокат", - говорится в сообщении.По данным следствия, 3 июня на перекрестке улиц Планерной и Ильюшина девушка на электросамокате сбила 11-летнего мальчика, который передвигался на велосипеде, а затем скрылась с места происшествия. Добавляется, что ребенок с травмой руки был доставлен в больницу, а после оказания помощи направлен на амбулаторное лечение.В Санкт-Петербурге участились случаи наезда электросамокатов на маленьких детей, по данным фактам возбуждены уже несколько уголовных дел.Кроме того, расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. Как сообщали накануне в СК РФ, в рамках данного дела прошел ряд обысков в местных компаниях, в частности, Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee и Red Wheels.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736130315.html

https://ria.ru/20210604/zaderzhanie-1735590010.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим ликсутов , следственный комитет россии (ск рф), москва, санкт-петербург, происшествия