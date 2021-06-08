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Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за возможной радиационной опасности
Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за возможной радиационной опасности - РИА Новости, 08.06.2021
Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за возможной радиационной опасности
В поселке Кузьмолово Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за передачи от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T11:21
2021-06-08T17:04
россия
ленинградская область
радиация
общество
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В поселке Кузьмолово Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за передачи от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность. Об этом сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.По словам чиновника, для контроля ситуации на территории поселка используют датчики мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона не зафиксировали, объект не представляет угрозы для жителей."В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно", — добавил Ильин.В Кузьмолово находится предприятие ФГУП "РНЦ Прикладная химия", которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию. По данным региональных СМИ, причиной введения режима повышенной готовности стал нерешенный вопрос охраны опасных объектов организации, которая изменила форму собственности.
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россия
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россия, ленинградская область, радиация, общество, происшествия

Под Петербургом ввели режим повышенной готовности из-за возможной радиационной опасности

11:21 08.06.2021 (обновлено: 17:04 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЗамер уровня радиации в Южно-Сахалинске
Замер уровня радиации в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. В поселке Кузьмолово Ленинградской области ввели режим повышенной готовности из-за передачи от одного ведомства другому объекта, имеющего потенциальную радиационную опасность. Об этом сообщил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

"Такое решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для контроля за объектом в момент смены собственника", — сказал он, не уточнив деталей.

По словам чиновника, для контроля ситуации на территории поселка используют датчики мониторинга радиационной обстановки. Превышений радиационного фона не зафиксировали, объект не представляет угрозы для жителей.
"В дальнейшем информация в связи с введением режима повышенной готовности будет доводиться до населения ежедневно", — добавил Ильин.
В Кузьмолово находится предприятие ФГУП "РНЦ Прикладная химия", которое производит фторполимерные пленки, детекторы радиационного контроля, твердые источники кислорода и другую продукцию. По данным региональных СМИ, причиной введения режима повышенной готовности стал нерешенный вопрос охраны опасных объектов организации, которая изменила форму собственности.
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