https://ria.ru/20210608/pensii-1736096384.html

В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 08.06.2021

В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам могут решить, как только в бюджете появятся дополнительные средства, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:26

2021-06-08T10:26

2021-06-08T13:28

россия

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам могут решить, как только в бюджете появятся дополнительные средства, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.Так он прокомментировал письмо, в котором ФНПР призвала президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.Вместе с тем, подчеркнул он, в условиях бюджетных ограничений приходится выбирать приоритеты, и сейчас власти сосредоточились на поддержке семей с детьми."С появлением других возможностей бюджета индексация пенсий работающих пенсионеров должна состояться", — уверен сенатор. Он подчеркнул, что такое решение поддержат и все фракции Госдумы, и сенаторы, и институты гражданского общества."Механизм принятия решения достаточно прост, может и правительство внести такой законопроект, соответствующую работу могут взять на себя депутаты", — добавил Рязанский.Он также отметил, что у половины работающих пенсионеров доходы невысоки, но у другой половины заработок довольно велик. Это люди культуры, науки, искусства, продолжающие профессиональную деятельность.

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россия, валерий рязанский, совет федерации рф, общество