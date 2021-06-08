В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам
10:26 08.06.2021 (обновлено: 13:28 08.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам могут решить, как только в бюджете появятся дополнительные средства, заявил РИА Новости первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Так он прокомментировал письмо, в котором ФНПР призвала президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.
"Я полагаю, что правительство, его социальный блок, подготовило различные предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, в том числе исходя из параметров доходности (заработка граждан)", — сказал Рязанский.
Вместе с тем, подчеркнул он, в условиях бюджетных ограничений приходится выбирать приоритеты, и сейчас власти сосредоточились на поддержке семей с детьми.
"С появлением других возможностей бюджета индексация пенсий работающих пенсионеров должна состояться", — уверен сенатор. Он подчеркнул, что такое решение поддержат и все фракции Госдумы, и сенаторы, и институты гражданского общества.
"Механизм принятия решения достаточно прост, может и правительство внести такой законопроект, соответствующую работу могут взять на себя депутаты", — добавил Рязанский.
Он также отметил, что у половины работающих пенсионеров доходы невысоки, но у другой половины заработок довольно велик. Это люди культуры, науки, искусства, продолжающие профессиональную деятельность.