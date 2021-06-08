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https://ria.ru/20210608/pashinyan-1736216298.html
Экс-президент Армении пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него
Экс-президент Армении пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него - РИА Новости, 08.06.2021
Экс-президент Армении пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него
Бывший президент Армении Серж Саргсян пригрозил и.о. премьера Николу Пашиняну обнародовать компрометирующие его материалы, если тот не подтвердит фактами... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T21:10
2021-06-08T21:10
никол пашинян
серж саргсян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян пригрозил и.о. премьера Николу Пашиняну обнародовать компрометирующие его материалы, если тот не подтвердит фактами озвученные в адрес экс-главы государства обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло.По его словам, вся Служба нацбезопасности в Армении подчиняется Пашиняну уже три года. Он уверен, что покровители Пашиняна, которые ему помогли, и которые его поддерживают, имеют возможность выявить любой факт в любой точке мира. "Пусть выявят, если выявят, я буду последним человеком в этой стране. Но это невозможно", - сказал Саргсян.По словам экс-президента, он всегда обходил стороной казино. "Говорят глупости о Баден-Бадене, не понимая, что казино действует там еще с XIX века. Это больше музей, чем казино. Кроме моих друзей, еще сотни людей знают, что я всегда обходил улицу, на которой находится казино. А Баден-Баден - оздоровительный, культурный центр, где есть возможность ознакомиться с жемчужинами культуры, там проходят лучшие фестивали искусств", - сказал Саргсян.По его словам, распространяющие подобные слухи люди "судят по себе". "Они не знают, что это такое, им не нужно соприкасаться с культурой... так как они осознают свой низкий уровень", - сказал экс-президент. Он добавил также, что не был в Монако за последние 15 лет, что легко проверить.Избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.
https://ria.ru/20210608/pashinyan-1736203129.html
https://ria.ru/20210608/karabakh-1736207883.html
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никол пашинян, серж саргсян, армения, в мире

Экс-президент Армении пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него

21:10 08.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян пригрозил и.о. премьера Николу Пашиняну обнародовать компрометирующие его материалы, если тот не подтвердит фактами озвученные в адрес экс-главы государства обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло.

"Эту ложь они распространяли долгие годы, и я не считал нужным отвечать, учитывая то обстоятельство, что был президентом. Службы безопасности подчинялись мне, могли сказать, что эта информация скрывается… Сейчас я в вашем присутствии заявляю: даю 24 часа, или он должен представить хотя бы один факт, или я опубликую такие факты о нем, его семье, если дошло до этого, что общество плюнет на него", - сказал Саргсян в ходе встречи с избирателями.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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По его словам, вся Служба нацбезопасности в Армении подчиняется Пашиняну уже три года. Он уверен, что покровители Пашиняна, которые ему помогли, и которые его поддерживают, имеют возможность выявить любой факт в любой точке мира. "Пусть выявят, если выявят, я буду последним человеком в этой стране. Но это невозможно", - сказал Саргсян.
По словам экс-президента, он всегда обходил стороной казино. "Говорят глупости о Баден-Бадене, не понимая, что казино действует там еще с XIX века. Это больше музей, чем казино. Кроме моих друзей, еще сотни людей знают, что я всегда обходил улицу, на которой находится казино. А Баден-Баден - оздоровительный, культурный центр, где есть возможность ознакомиться с жемчужинами культуры, там проходят лучшие фестивали искусств", - сказал Саргсян.
По его словам, распространяющие подобные слухи люди "судят по себе". "Они не знают, что это такое, им не нужно соприкасаться с культурой... так как они осознают свой низкий уровень", - сказал экс-президент. Он добавил также, что не был в Монако за последние 15 лет, что легко проверить.
Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
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Избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.
 
Никол ПашинянСерж СаргсянАрменияВ мире
 
 
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