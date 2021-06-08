Экс-президент Армении пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 8 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян пригрозил и.о. премьера Николу Пашиняну обнародовать компрометирующие его материалы, если тот не подтвердит фактами озвученные в адрес экс-главы государства обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло.
"Эту ложь они распространяли долгие годы, и я не считал нужным отвечать, учитывая то обстоятельство, что был президентом. Службы безопасности подчинялись мне, могли сказать, что эта информация скрывается… Сейчас я в вашем присутствии заявляю: даю 24 часа, или он должен представить хотя бы один факт, или я опубликую такие факты о нем, его семье, если дошло до этого, что общество плюнет на него", - сказал Саргсян в ходе встречи с избирателями.
По его словам, вся Служба нацбезопасности в Армении подчиняется Пашиняну уже три года. Он уверен, что покровители Пашиняна, которые ему помогли, и которые его поддерживают, имеют возможность выявить любой факт в любой точке мира. "Пусть выявят, если выявят, я буду последним человеком в этой стране. Но это невозможно", - сказал Саргсян.
По словам экс-президента, он всегда обходил стороной казино. "Говорят глупости о Баден-Бадене, не понимая, что казино действует там еще с XIX века. Это больше музей, чем казино. Кроме моих друзей, еще сотни людей знают, что я всегда обходил улицу, на которой находится казино. А Баден-Баден - оздоровительный, культурный центр, где есть возможность ознакомиться с жемчужинами культуры, там проходят лучшие фестивали искусств", - сказал Саргсян.
По его словам, распространяющие подобные слухи люди "судят по себе". "Они не знают, что это такое, им не нужно соприкасаться с культурой... так как они осознают свой низкий уровень", - сказал экс-президент. Он добавил также, что не был в Монако за последние 15 лет, что легко проверить.
Избирательная кампания к назначенным на 20 июня внеочередным парламентским выборам стартовала в Армении в понедельник. Для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил – 22 партии и четыре партийных блока.