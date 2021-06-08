Вице-премьер Украины назвала "самую большую ошибку" НАТО
03:48 08.06.2021 (обновлено: 09:06 08.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Самая большая ошибка НАТО — это молчание по вопросу вступления Украины в альянс, заявила на конференции в Киеве вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ее слова приводит "Европейская правда".
Стефанишина отметила, что Киев ждет "исторического ответа" после Бухарестского саммита НАТО 2008 года — тогда члены альянса подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на вступление.
"И после 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники, — не давать ответ Украине и Грузии относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите", — пожаловалась она.
При этом Украина уже вносит вклад в коллективную оборону НАТО, "фактически укрепляя южный фланг" альянса, добавила вице-премьер.
В 2014 году киевские власти отказались от внеблокового статуса, а затем закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз в конституции. Сейчас Украина — одна из шести стран, имеющих статус партнера альянса с расширенными возможностями. Тем не менее эксперты полагают, что она не сможет претендовать на полноценное членство в ближайшие 20 лет.
В последнее украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в альянс. По словам президента Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что вступление в НАТО только усугубит внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик это и вовсе неприемлемая перспектива.