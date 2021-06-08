https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html

Вице-премьер Украины назвала "самую большую ошибку" НАТО

Вице-премьер Украины назвала "самую большую ошибку" НАТО - РИА Новости, 08.06.2021

Вице-премьер Украины назвала "самую большую ошибку" НАТО

Самая большая ошибка НАТО — это молчание по вопросу вступления Украины в альянс, заявила на конференции в Киеве вице-премьер по вопросам европейской и... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T03:48

2021-06-08T03:48

2021-06-08T09:06

ольга стефанишина

нато

владимир зеленский

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Самая большая ошибка НАТО — это молчание по вопросу вступления Украины в альянс, заявила на конференции в Киеве вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ее слова приводит "Европейская правда".Стефанишина отметила, что Киев ждет "исторического ответа" после Бухарестского саммита НАТО 2008 года — тогда члены альянса подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на вступление. "И после 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники, — не давать ответ Украине и Грузии относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите", — пожаловалась она.При этом Украина уже вносит вклад в коллективную оборону НАТО, "фактически укрепляя южный фланг" альянса, добавила вице-премьер.В 2014 году киевские власти отказались от внеблокового статуса, а затем закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз в конституции. Сейчас Украина — одна из шести стран, имеющих статус партнера альянса с расширенными возможностями. Тем не менее эксперты полагают, что она не сможет претендовать на полноценное членство в ближайшие 20 лет.В последнее украинские власти все больше говорят о необходимости немедленного вступления в альянс. По словам президента Владимира Зеленского, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что вступление в НАТО только усугубит внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик это и вовсе неприемлемая перспектива.

https://ria.ru/20210607/nato-1735926880.html

https://ria.ru/20210604/snbo-1735720097.html

грузия

украина

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ольга стефанишина, нато, владимир зеленский, грузия, украина, в мире