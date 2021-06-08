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Эксперт объяснил, почему умершие российские артисты "опасны" для Украины
Эксперт объяснил, почему умершие российские артисты "опасны" для Украины - РИА Новости, 08.06.2021
Эксперт объяснил, почему умершие российские артисты "опасны" для Украины
Скончавшиеся российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Василий Лановой остаются в списке деятелей, представляющих угрозу национальной безопасности... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T03:04
2021-06-08T05:14
россия
реакция на события на украине
украина
в мире
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Скончавшиеся российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Василий Лановой остаются в списке деятелей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объяснил это РИА Новости тем, что украинская власть пытается всячески разорвать культурные связи с Россией, в том числе путем запрета творчества артистов.Как следует из данных на сайте министерства культуры и информационной политики Украины, в список деятелей, угрожающих нацбезопасности страны внесены 199 человек. Ведомство регулярно его обновляет, добавляя туда новые фамилии. Последнее обновление состоялось 28 мая. Тогда минкульт внес в "черный список" еще семь россиян, среди них актриса Вера Алентова и основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.При этом в списке остаются ранее скончавшиеся Кобзон, Табаков и Лановой. По мнению Золотарева, власти на Украине делают все возможное для того, чтобы разорвать культурные связи с Россией, в том числе запрещая творчество уже умерших деятелей.Кроме того, по мнению эксперта, украинский минкульт до сих пор не сверил информацию, кто из списка уже умер. "Это очередной показатель качества работы госаппарата, которая уже стала притчей во языцех", - отметил онВ августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
https://ria.ru/20210503/mirotvorets-1731043125.html
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россия, реакция на события на украине, украина, в мире

Эксперт объяснил, почему умершие российские артисты "опасны" для Украины

03:04 08.06.2021 (обновлено: 05:14 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПортрет на могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище
Портрет на могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Скончавшиеся российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Василий Лановой остаются в списке деятелей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объяснил это РИА Новости тем, что украинская власть пытается всячески разорвать культурные связи с Россией, в том числе путем запрета творчества артистов.
Как следует из данных на сайте министерства культуры и информационной политики Украины, в список деятелей, угрожающих нацбезопасности страны внесены 199 человек. Ведомство регулярно его обновляет, добавляя туда новые фамилии. Последнее обновление состоялось 28 мая. Тогда минкульт внес в "черный список" еще семь россиян, среди них актриса Вера Алентова и основатель кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссей Пипия.
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При этом в списке остаются ранее скончавшиеся Кобзон, Табаков и Лановой. По мнению Золотарева, власти на Украине делают все возможное для того, чтобы разорвать культурные связи с Россией, в том числе запрещая творчество уже умерших деятелей.
"Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер", - отметил он.
Кроме того, по мнению эксперта, украинский минкульт до сих пор не сверил информацию, кто из списка уже умер. "Это очередной показатель качества работы госаппарата, которая уже стала притчей во языцех", - отметил он
В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.
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