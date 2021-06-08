https://ria.ru/20210608/nato-1736177832.html
МИД прокомментировал заявление Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО
МИД прокомментировал заявление Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО - РИА Новости, 08.06.2021
МИД прокомментировал заявление Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО
Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения России по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии, заявил РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:45
2021-06-08T16:45
2021-06-08T17:55
совет россия-нато
александр грушко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения России по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление Йенса Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО.Накануне генсек альянса заявил, что НАТО ждет ответа Москвы на предложение о созыве СРН. "Пока они не ответили, но мы контактируем с ними сейчас о возможности его проведения", - сказал Столтенберг.Он добавил, что тогда обсуждалась инициатива президента РФ о введении моратория на размещение такого класса ракет для того, чтобы избежать превращения континента в арену очень опасного военного противостояния."Мы готовы обсуждать вопросы, связанные с деэскалацией, но такое обсуждение вряд ли может быть серьезным, если НАТО не примет решение о восстановлении нормальных контактов по военной линии", - отметил Грушко.Он подчеркнул, что такие контакты востребованы как раз тогда, "когда мы видим напряжение в военной сфере, когда сближаются зоны проведения учений"."В результате натовских усилений, демонизации России и принятых последних решений по укреплению фланга спокойные раньше регионы, как Балтийское море и черноморский регион, практически превращены в арену военного противостояния",- привел пример замминистра."Мы выдвинули целый ряд предложений по деэскалации, мы готовы продолжать разговор об укреплении безопасности на море, в частности, договариваться о минимально разрешенных дистанциях сближения между боевыми кораблями и боевыми самолетами. Список наших идей этим не исчерпывается. И мы готовы к этому",- резюмировал Грушко.Было бы нереалистично ожидать подготовки созыва очередного заседания Совета Россия-НАТО в преддверии саммита альянса, и позитивной повестки дня в отношениях России и альянса сейчас нет, добавил Александр Грушко.Саммит НАТО пройдёт 14 июня в Брюсселе."Нельзя сбрасывать со счётов предстоящий саммит НАТО. В нынешних условиях было бы нереалистично ожидать какой-то субстантивной подготовки", - сказал Грушко.По его словам, одна из проблем, которая "сужает возможности диалога, а также нивелирует значение СРН как института, который был создан для того, чтобы преодолеть наследие холодной войны, - это практическое сотрудничество".Москва будет следить за итогами саммита НАТО, учитывая, что на нем будут обсуждаться новые стратегические установки в отношении России, заявил Александр Грушко."Мы, конечно, будем изучать итоги натовского саммита, тем более, как было анонсировано, "российская тема" будет одной из определяющих не только в плане выработки политического отношения альянса, но и в плане выработки стратегической установки, в том числе и на российском направлении", - сказал Грушко.
https://ria.ru/20210608/nato-1736094028.html
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совет россия-нато, александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, в мире
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости.
Москва не уходит от диалога с НАТО
, но альянс не воспринимает предложения России
по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко
, комментируя заявление Йенса Столтенберга
о созыве Совета Россия-НАТО
.
Накануне генсек альянса заявил, что НАТО ждет ответа Москвы на предложение о созыве СРН. "Пока они не ответили, но мы контактируем с ними сейчас о возможности его проведения", - сказал Столтенберг.
"Во-первых, мы не уходим от диалога, и хотел бы напомнить, что последняя встреча, которая состоялась в 2019 году, была проведена по инициативе РФ. Тогда мы центральным в повестке дня поставили вопрос, касающийся европейской безопасности, - как справиться с последствиями одностороннего решения США выйти из ДРСМД",- сказал Грушко в кулуарах форума "Примаковские чтения".
Он добавил, что тогда обсуждалась инициатива президента РФ о введении моратория на размещение такого класса ракет для того, чтобы избежать превращения континента в арену очень опасного военного противостояния.
"Мы готовы обсуждать вопросы, связанные с деэскалацией, но такое обсуждение вряд ли может быть серьезным, если НАТО не примет решение о восстановлении нормальных контактов по военной линии", - отметил Грушко.
Он подчеркнул, что такие контакты востребованы как раз тогда, "когда мы видим напряжение в военной сфере, когда сближаются зоны проведения учений".
"В результате натовских усилений, демонизации России и принятых последних решений по укреплению фланга спокойные раньше регионы, как Балтийское море и черноморский регион, практически превращены в арену военного противостояния",- привел пример замминистра.
"Мы выдвинули целый ряд предложений по деэскалации, мы готовы продолжать разговор об укреплении безопасности на море, в частности, договариваться о минимально разрешенных дистанциях сближения между боевыми кораблями и боевыми самолетами. Список наших идей этим не исчерпывается. И мы готовы к этому",- резюмировал Грушко.
Было бы нереалистично ожидать подготовки созыва очередного заседания Совета Россия-НАТО в преддверии саммита альянса, и позитивной повестки дня в отношениях России и альянса сейчас нет, добавил Александр Грушко.
Саммит НАТО пройдёт 14 июня в Брюсселе.
"Нельзя сбрасывать со счётов предстоящий саммит НАТО. В нынешних условиях было бы нереалистично ожидать какой-то субстантивной подготовки", - сказал Грушко.
По его словам, одна из проблем, которая "сужает возможности диалога, а также нивелирует значение СРН как института, который был создан для того, чтобы преодолеть наследие холодной войны, - это практическое сотрудничество".
"Могу сказать, даже по собственному опыту, что на 90% повестка дня Совета Россия-НАТО состояла в управлении проектами сотрудничества - будь то борьба с терроризмом, ситуация в Афганистане… Но НАТО избрала другой путь, поэтому позитивной повестки дня нет", - заключил Грушко.
Москва будет следить за итогами саммита НАТО, учитывая, что на нем будут обсуждаться новые стратегические установки в отношении России, заявил Александр Грушко.
"Мы, конечно, будем изучать итоги натовского саммита, тем более, как было анонсировано, "российская тема" будет одной из определяющих не только в плане выработки политического отношения альянса, но и в плане выработки стратегической установки, в том числе и на российском направлении", - сказал Грушко.