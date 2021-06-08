https://ria.ru/20210608/nato-1736177832.html

МИД прокомментировал заявление Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО

МИД прокомментировал заявление Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО - РИА Новости, 08.06.2021

МИД прокомментировал заявление Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО

Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения России по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии, заявил РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T16:45

2021-06-08T16:45

2021-06-08T17:55

совет россия-нато

александр грушко

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения России по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление Йенса Столтенберга о созыве Совета Россия-НАТО.Накануне генсек альянса заявил, что НАТО ждет ответа Москвы на предложение о созыве СРН. "Пока они не ответили, но мы контактируем с ними сейчас о возможности его проведения", - сказал Столтенберг.Он добавил, что тогда обсуждалась инициатива президента РФ о введении моратория на размещение такого класса ракет для того, чтобы избежать превращения континента в арену очень опасного военного противостояния."Мы готовы обсуждать вопросы, связанные с деэскалацией, но такое обсуждение вряд ли может быть серьезным, если НАТО не примет решение о восстановлении нормальных контактов по военной линии", - отметил Грушко.Он подчеркнул, что такие контакты востребованы как раз тогда, "когда мы видим напряжение в военной сфере, когда сближаются зоны проведения учений"."В результате натовских усилений, демонизации России и принятых последних решений по укреплению фланга спокойные раньше регионы, как Балтийское море и черноморский регион, практически превращены в арену военного противостояния",- привел пример замминистра."Мы выдвинули целый ряд предложений по деэскалации, мы готовы продолжать разговор об укреплении безопасности на море, в частности, договариваться о минимально разрешенных дистанциях сближения между боевыми кораблями и боевыми самолетами. Список наших идей этим не исчерпывается. И мы готовы к этому",- резюмировал Грушко.Было бы нереалистично ожидать подготовки созыва очередного заседания Совета Россия-НАТО в преддверии саммита альянса, и позитивной повестки дня в отношениях России и альянса сейчас нет, добавил Александр Грушко.Саммит НАТО пройдёт 14 июня в Брюсселе."Нельзя сбрасывать со счётов предстоящий саммит НАТО. В нынешних условиях было бы нереалистично ожидать какой-то субстантивной подготовки", - сказал Грушко.По его словам, одна из проблем, которая "сужает возможности диалога, а также нивелирует значение СРН как института, который был создан для того, чтобы преодолеть наследие холодной войны, - это практическое сотрудничество".Москва будет следить за итогами саммита НАТО, учитывая, что на нем будут обсуждаться новые стратегические установки в отношении России, заявил Александр Грушко."Мы, конечно, будем изучать итоги натовского саммита, тем более, как было анонсировано, "российская тема" будет одной из определяющих не только в плане выработки политического отношения альянса, но и в плане выработки стратегической установки, в том числе и на российском направлении", - сказал Грушко.

https://ria.ru/20210608/nato-1736094028.html

https://ria.ru/20210531/nato-1734975675.html

https://ria.ru/20210607/nato-1735949787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет россия-нато, александр грушко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, в мире