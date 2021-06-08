https://ria.ru/20210608/nato-1736094028.html

Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО

Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО - РИА Новости, 08.06.2021

Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО

Все более активное сотрудничество между Россией и Китаем в политической и военной области представляет собой серьезный вызов для НАТО, считает генеральный... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T10:11

2021-06-08T10:11

2021-06-08T10:41

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РИМ, 8 июн – РИА Новости. Все более активное сотрудничество между Россией и Китаем в политической и военной области представляет собой серьезный вызов для НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."В последнее время Россия и Китай поддерживают все более интенсивное сотрудничество как на политическом, так и на военном уровне. Речь идет о новом измерении и о серьезном вызове для НАТО. В результате этого возникают новые опасности. Москва и Пекин все более часто координируют соответствующие позиции по решениям в рамках многосторонних организаций, таких как ООН", - заявил генсек НАТО в интервью, которое под заголовком "Россия и Китай угрожают Западу" опубликовала во вторник римская газета la Repubblica."Кроме того, они проводят совместные военные учения, экспериментируют вместе с дальними полетами боевых самолетов и морскими операциями, а также проводят интенсивный обмен опытом по системам вооружений и контролю интернета", - сказал он.В РФ и КНР неоднократно заявляли, что сотрудничество двух стран никому не угрожает, напомнив, что в двусторонних документах всегда подчеркивается, что стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран.По словам Столтенберга, Североатлантический альянс должен "адаптироваться к контексту глобальной безопасности, которая становится все более конкурентной". "Мы живем в эпоху глобальной конкуренции между системами", - подчеркнул он.Одновременно Столтенберг выразил уверенность в способности блока НАТО дать ответ на новые вызовы времени. "Его успех связан со способностью адаптироваться к меняющемуся миру. Так было после окончания холодной войны, после терактов 11 сентября и незаконной аннексии Крыма российской стороной. С тех пор возникли новые угрозы, на которые мы, конечно, отреагируем", - сказал генсек.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно."Через неделю на саммите в Брюсселе "НАТО 2030" главы государств и правительств НАТО утвердят повестку дня, которая дает ответ на изменение баланса сил и на новые мировые вызовы", - отметил Столтенберг. В числе таких вызовов он назвал значительное усиление военной мощи Китая, "растущую агрессивность России", а также новые опасные формы международного терроризма, увеличение числа кибератак и все более широкое распространение ядерного оружия.РФ не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что страны НАТО лишь пользуются предлогом, чтобы нарастить свои силы у российских границ, а Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов."Ни одна страна и ни один континент не в состоянии дать ответ на эти вызовы в одиночку. Мы должны поддерживать тесное сотрудничество с Северной Америкой и оставаться едиными как НАТО", - резюмировал генсек.

https://ria.ru/20210608/nato-1736081560.html

https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html

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