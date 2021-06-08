Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210608/nato-1736094028.html
Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО
Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО - РИА Новости, 08.06.2021
Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО
Все более активное сотрудничество между Россией и Китаем в политической и военной области представляет собой серьезный вызов для НАТО, считает генеральный... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T10:11
2021-06-08T10:41
россия
нато
москва
оон
йенс столтенберг
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:170:2500:1576_1920x0_80_0_0_425f82ab0c2fdeb1d34c1b79af531f0c.jpg
РИМ, 8 июн – РИА Новости. Все более активное сотрудничество между Россией и Китаем в политической и военной области представляет собой серьезный вызов для НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."В последнее время Россия и Китай поддерживают все более интенсивное сотрудничество как на политическом, так и на военном уровне. Речь идет о новом измерении и о серьезном вызове для НАТО. В результате этого возникают новые опасности. Москва и Пекин все более часто координируют соответствующие позиции по решениям в рамках многосторонних организаций, таких как ООН", - заявил генсек НАТО в интервью, которое под заголовком "Россия и Китай угрожают Западу" опубликовала во вторник римская газета la Repubblica."Кроме того, они проводят совместные военные учения, экспериментируют вместе с дальними полетами боевых самолетов и морскими операциями, а также проводят интенсивный обмен опытом по системам вооружений и контролю интернета", - сказал он.В РФ и КНР неоднократно заявляли, что сотрудничество двух стран никому не угрожает, напомнив, что в двусторонних документах всегда подчеркивается, что стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран.По словам Столтенберга, Североатлантический альянс должен "адаптироваться к контексту глобальной безопасности, которая становится все более конкурентной". "Мы живем в эпоху глобальной конкуренции между системами", - подчеркнул он.Одновременно Столтенберг выразил уверенность в способности блока НАТО дать ответ на новые вызовы времени. "Его успех связан со способностью адаптироваться к меняющемуся миру. Так было после окончания холодной войны, после терактов 11 сентября и незаконной аннексии Крыма российской стороной. С тех пор возникли новые угрозы, на которые мы, конечно, отреагируем", - сказал генсек.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно."Через неделю на саммите в Брюсселе "НАТО 2030" главы государств и правительств НАТО утвердят повестку дня, которая дает ответ на изменение баланса сил и на новые мировые вызовы", - отметил Столтенберг. В числе таких вызовов он назвал значительное усиление военной мощи Китая, "растущую агрессивность России", а также новые опасные формы международного терроризма, увеличение числа кибератак и все более широкое распространение ядерного оружия.РФ не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что страны НАТО лишь пользуются предлогом, чтобы нарастить свои силы у российских границ, а Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов."Ни одна страна и ни один континент не в состоянии дать ответ на эти вызовы в одиночку. Мы должны поддерживать тесное сотрудничество с Северной Америкой и оставаться едиными как НАТО", - резюмировал генсек.
https://ria.ru/20210608/nato-1736081560.html
https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html
https://ria.ru/20210607/nato-1736045795.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_88:0:2413:1744_1920x0_80_0_0_7c87673fd88fa326bbe93158be22a95c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, москва, оон, йенс столтенберг, киев, в мире

Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая вызовом для НАТО

10:11 08.06.2021 (обновлено: 10:41 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 8 июн – РИА Новости. Все более активное сотрудничество между Россией и Китаем в политической и военной области представляет собой серьезный вызов для НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"В последнее время Россия и Китай поддерживают все более интенсивное сотрудничество как на политическом, так и на военном уровне. Речь идет о новом измерении и о серьезном вызове для НАТО. В результате этого возникают новые опасности. Москва и Пекин все более часто координируют соответствующие позиции по решениям в рамках многосторонних организаций, таких как ООН", - заявил генсек НАТО в интервью, которое под заголовком "Россия и Китай угрожают Западу" опубликовала во вторник римская газета la Repubblica.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 07:06
Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
"Кроме того, они проводят совместные военные учения, экспериментируют вместе с дальними полетами боевых самолетов и морскими операциями, а также проводят интенсивный обмен опытом по системам вооружений и контролю интернета", - сказал он.
В РФ и КНР неоднократно заявляли, что сотрудничество двух стран никому не угрожает, напомнив, что в двусторонних документах всегда подчеркивается, что стратегическое взаимодействие и многогранное партнерство существует не против кого бы то ни было, а исключительно в интересах наших народов и стран.
По словам Столтенберга, Североатлантический альянс должен "адаптироваться к контексту глобальной безопасности, которая становится все более конкурентной". "Мы живем в эпоху глобальной конкуренции между системами", - подчеркнул он.
Одновременно Столтенберг выразил уверенность в способности блока НАТО дать ответ на новые вызовы времени. "Его успех связан со способностью адаптироваться к меняющемуся миру. Так было после окончания холодной войны, после терактов 11 сентября и незаконной аннексии Крыма российской стороной. С тех пор возникли новые угрозы, на которые мы, конечно, отреагируем", - сказал генсек.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Вчера, 03:48
Вице-премьер Украины назвала "самую большую ошибку" НАТО
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
"Через неделю на саммите в Брюсселе "НАТО 2030" главы государств и правительств НАТО утвердят повестку дня, которая дает ответ на изменение баланса сил и на новые мировые вызовы", - отметил Столтенберг. В числе таких вызовов он назвал значительное усиление военной мощи Китая, "растущую агрессивность России", а также новые опасные формы международного терроризма, увеличение числа кибератак и все более широкое распространение ядерного оружия.
РФ не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", заявляя, что страны НАТО лишь пользуются предлогом, чтобы нарастить свои силы у российских границ, а Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Ни одна страна и ни один континент не в состоянии дать ответ на эти вызовы в одиночку. Мы должны поддерживать тесное сотрудничество с Северной Америкой и оставаться едиными как НАТО", - резюмировал генсек.
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 18:28
Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
 
РоссияНАТОМоскваООНЙенс СтолтенбергКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Росздравнадзор проведет проверку после пожара в больнице в Рязани
09:23На Алтае рассказали о результатах проверки после ЧП с детьми на батуте
09:14В Италии рассказали о выгоде от производства в стране "Спутника V"
09:07В Болгарии МиГ-29 пропал с радаров во время учебного полета
09:06Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Рязани
09:05В Харькове выросло число пострадавших при взрыве гранаты
08:58Google изменит выбор поисковиков для пользователей Android из Европы
08:57В Рязани завели дело после гибели трех человек при пожаре в больнице
08:50Власти оценили действия персонала рязанской больницы, где произошел пожар
08:50Названы возможные причины пожара в рязанской больнице
08:50В Томске задержали подозреваемого в двух убийствах и грабеже
08:50ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка
08:47Опубликовано видео из рязанской больницы, где произошел пожар
08:38Россияне рассказали о планах на отпуск
08:29В Красноярском крае оценили ситуацию с паводками
08:28В Красноярске пассажир такси несколько раз выстрелил по велосипедистам
08:20У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения за полчаса
08:13Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
08:10Рязанский губернатор поручил помочь пострадавшим при пожаре в больнице
08:04Американский посол рассказал о повестке саммита Россия-США
Лента новостейМолния