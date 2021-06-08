https://ria.ru/20210608/mladich-1736084600.html

Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор

Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор - РИА Новости, 08.06.2021

Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор

Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич будет лично присутствовать во вторник на оглашении вердикта по апелляции судьями Международного... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T08:25

2021-06-08T08:25

2021-06-08T09:12

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в мире

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БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич будет лично присутствовать во вторник на оглашении вердикта по апелляции судьями Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге, несмотря на плохое здоровье, заявил сын генерала Дарко Младич в интервью РИА Новости.Апелляционная палата МОМУТ назначила на 8 июня оглашение решения по апелляционной жалобе приговоренного трибуналом в Гааге в 2017 году к пожизненному заключению генерала. Адвокаты и семья Младича не соглашались с датой, назвали ее "поспешной".Сын генерала подчеркнул, что Ратко Младич сейчас с большим трудом ходит и разговаривает."Адвокаты не могут присутствовать по ряду объективных причин. Мы попросили трибунал, чтобы с генералом в зале суда был один из юристов-советников, чтобы он не находился там один, хотя по правилам трибунала юристы-советники не могут присутствовать на оглашении вердикта (требование было одобрено МОМУТ 3 июня – ред.)", - заявил Младич-младший РИА Новости.МОМУТ сообщил, что с Младичем в зале суда будет международный юрист Пета-Луаз Баго, аккредитованная при трибунале в Гааге.Сын генерала указал, что по такой процедуре вышел на свободу генерал армии Югославии Веселин Шливанчанин, которого трибунал в Гааге приговорил сначала к одному сроку, затем после обжалования вердикта, срок увеличили, а после ревизии приговора он был освобожден."Мы с адвокатами не могли посещать его с февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Поэтому нам разрешили дважды в неделю по полчаса созваниваться по видеосвязи. Но дополнительным отягощающим обстоятельством является то, что из-за пандемии генерал фактически находится в изоляции. Его не смогли посетить не только адвокаты, но и медики – сербские врачи из нашей команды", - добавил сын Младича.Он отметил, что врачи были готовы осмотреть генерала в Гааге в защитных костюмах, соблюдая все необходимые меры безопасности, но им отказали."Я очень благодарен российскому государству и Общественному комитету помощи Ратко Младичу во главе с депутатом Павлом Сергеевичем Дорохиным, всем друзьям генерала Младича, организациям и отдельным людям, которые ему присылали письма, проводили разные мероприятия, обращались ко мне с поддержкой. Я благодарен деятельности комитета в Госдуме, желанию российского правительства и дипломатии обеспечить соблюдение международного гуманитарного права на жизнь и лечение генерала Младича", – заявил сын генерала агентству.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.Читайте полный текст интервью Дарко Младича >>

https://ria.ru/20200711/1574100594.html

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