https://ria.ru/20210608/mladich-1735991895.html

Дарко Младич: ожидаем освобождения отца, но готовимся к ревизии приговора

Дарко Младич: ожидаем освобождения отца, но готовимся к ревизии приговора - РИА Новости, 08.06.2021

Дарко Младич: ожидаем освобождения отца, но готовимся к ревизии приговора

Суд в Гааге 8 июня вынесет решение по апелляции защиты на вынесенный в 2017 году Международным трибуналом по бывшей Югославии приговор сербскому генералу Ратко... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T09:00

2021-06-08T09:00

2021-06-08T09:08

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Суд в Гааге 8 июня вынесет решение по апелляции защиты на вынесенный в 2017 году Международным трибуналом по бывшей Югославии приговор сербскому генералу Ратко Младичу, который осудил его на пожизненное заключение. Сын генерала Дарко Младич рассказал корреспонденту РИА Новости Олегу Иванову о состоянии здоровья отца, препятствиях с подготовкой защиты из-за пандемии COVID-19 и о том, какой поддержки семья ждет от России.– Адвокаты генерала Младича ранее сообщили, что не будут присутствовать при оглашении вердикта по апелляции в Гааге. Что он сам думает об этом, и каковы его ожидания?– Адвокаты не могут присутствовать по ряду объективных причин. Мы попросили трибунал, чтобы с генералом в зале суда был один из юристов-советников, чтобы он не находился там один, хотя по правилам трибунала юристы-советники не могут присутствовать на оглашении вердикта (требование было одобрено МОМУТ 3 июня – ред.). Что касается ожиданий Ратко Младича, мы все вместе с ним ожидаем, что аргументы, которые в апелляционной жалобе указывают на ошибочно утвержденные судом первой инстанции пункты, подействуют, и генерал будет освобожден, а приговор отменен. Как вариант, может быть отменен вердикт суда первой инстанции, и начато новое разбирательство. Как и в случае (экс-главы службы госбезопасности Союзной республики Югославия – ред.) Йовицы Станишича и Франко Симатовича (экс-командующий спецназом госбезопасности СРЮ – ред.) его должны будут выпустить, и он сможет защищаться со свободы. Таковы варианты, которые ожидают генерал Младич и вся его команда.– Каково нынешнее состояние здоровье генерала Младича, способен ли он физически выдержать заседание и следить за происходящим в зале суда? – Состояние его здоровья очень плохое. У генерала есть желание быть там и выдержать это все. Мы ранее заметили, что каждый раз, когда Ратко Младич появляется в суде, он за несколько дней до этого мобилизуется, приободряется, а после этого его самочувствие резко ухудшается. Поэтому оглашение вердикта будет для него огромной нагрузкой, но генерал хочет присутствовать и не пропустить это по состоянию здоровья. Мы все надеемся, что он сможет выдержать, вне зависимости от своего слабого состояния. Ратко Младич с большим трудом ходит, разговаривает. За последние три недели случились два серьезных кризиса: наблюдались головокружение, кратковременные периоды потери памяти, скачки давления, но мы этого не видели в отчетах медицинской службы в Гааге, а узнали от него самого по телефону. А доклад тюремных врачей, сделанный перед оглашением вердикта, не отражает все имеющиеся проблемы. То, насколько плохо состояние здоровья генерала, вероятно, будет заметно и во время процесса. Не известно, дадут ли ему вообще возможность сказать что-то. Но когда генерал Младич устает, у него возникают большие затруднения с речью.– В каких условиях генерал Младич сейчас содержится, что ему разрешено, и есть ли прогулки?– В настоящий момент он может пользоваться телефоном несколько раз в день. Это зависит от того, есть ли у него деньги на приобретение карточки для оплаты переговоров. Мы с адвокатами не могли посещать его с февраля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Поэтому нам разрешили дважды в неделю по полчаса созваниваться по видеосвязи. Но дополнительным отягощающим обстоятельством является то, что из-за пандемии генерал фактически находится в изоляции. Его не смогли посетить не только адвокаты, но и медики – сербские врачи из нашей команды. Мы об этом просили. Врачи были готовы осмотреть его в скафандрах, соблюдая все необходимые меры безопасности. Но нам не разрешили никаких посещений. В то же время работники тюрьмы его посещают. Например, парикмахер, который его стрижет, свободно проходит. Таким образом, у генерала Младича не было нормальных консультаций с адвокатами в течение 15 месяцев. И этот момент мы также обжалуем, в связи с чем уже потребовали переноса даты оглашения вердикта. Получается, что ситуацию с коронавирусом использовали для того, чтобы дополнительно усложнить генералу подготовку своей защиты.Генерал сейчас фактически в одиночестве. В блоке находится еще один заключенный, возвращенный из Польши генерал (полиции Югославии – ред.) Сретен Лукич. Власти Польши хотели освободить его, так как по их закону он отбыл две трети тюремного срока и мог быть опущен, но председатель МОМУТ судья Агиус потребовал, чтобы его не выпускали, а доставили в Гаагу. И их двоих сейчас там не могут посетить ни члены семьи, ни адвокаты, ни врачи. Несмотря на то, что все мы вакцинированы, включая генерала Младича. Ему были сделаны прививки 2-3 месяца назад, поставили Moderna. Там есть тюремный двор чуть больше теннисного корта, куда генерал может выйти два раза в день. Есть небольшая библиотека. Но его состояние здоровья настолько плохое, что он не в силах много читать. Он вынужден спать по семнадцать часов в день, причем, засыпает не только в кровати, но и сидя. И ему сложно ходить. А то, что нам не разрешают его посетить, еще сильнее ухудшает состояние Ратко Младича. Наши визиты всегда давали генералу энергию и волю к жизни. И сейчас он терпит и держится. Надеюсь, во вторник его освободят, и он не должен будет больше переносить эти мучения.– Экс-президент Республики Сербской Радован Караджич был переведен из Гааги в тюрьму в Великобритании. Ожидаете ли вы и адвокаты, что в случае неблагоприятного исхода дела генерал Младич будет отправлен в другую страну? Какова вероятность, что это может произойти?– Мы в данный момент, перед оглашением вердикта, стараемся думать о победе международного права и освобождении генерала. О том, что будет в случае иного развития событий, будем думать 8 июня в зависимости от решения суда. Что касается перевода господина Караджича, много странного в этом, начиная с того, что процедура перевода для отбывания заключения по правилам трибунала является тайной в течение 48 часов. А в его случае правительство Великобритании объявило, что он будет переведен к ним заранее, как будто праздновало успех. Как будто они были одной из сторон конфликта и хотели отметить так свою победу. Генерал (армии Республики Сербской – ред.) Радислав Крстич был отправлен в тюрьму в Великобритании, и в 2010 году на него напали в тюрьме исламские экстремисты и почти зарезали насмерть. Он был настолько сильно ранен, что нападавшие думали, что они его убили. Потом к счастью, Радислава Крстича вернули к жизни медики.Думаю, что после такого инцидента, который не мог случайно произойти в строго контролируемых условиях тюрьмы, Великобритания больше не может принимать осужденных из трибунала в Гааге. Так что вокруг перевода Караджича туда есть много спорных моментов, и, надеюсь, однажды это решение будет изменено.– Существуют ли юридические пути оспорить вердикт, если судьи подтвердят пожизненный приговор?– Решение по апелляции, которое будет во вторник, не является окончательным. Существует механизм так называемой ревизии, он достаточно сложный и длительный. Он действует в случае, если найдутся факты, не рассмотренные судом или не принятые к вниманию, и есть еще целый список условий. По такой процедуре вышел на свободу генерал (армии Югославии – ред.) Веселин Шливанчанин. Суд первой инстанции приговорил его сначала к одному сроку, затем после обжалования срок увеличили, а после ревизии вердикта он был освобожден. Над подобной ревизией работают сейчас и адвокаты Радована Караджича. И этот инструмент может быть использован нашей защитой.– В России много лет существует Общественный комитет по защите Ратко Младича, связанный с депутатами Госдумы. Какую конкретную помощь вы уже получили и ожидаете из России?– Я очень благодарен российскому государству и Общественному комитету помощи Ратко Младичу во главе с депутатом Павлом Сергеевичем Дорохиным, всем друзьям генерала Младича, организациям и отдельным людям, которые ему присылали письма, проводили разные мероприятия, обращались ко мне с поддержкой. Я благодарен деятельности комитета в Госдуме, желанию российского правительства и дипломатии обеспечить соблюдение международного гуманитарного права на жизнь и лечение генерала Младича. Могу сказать, что если бы Россия не подключилась с критикой его лечения и условий содержания, вероятно, он сегодня не был бы жив, и не дождался бы вердикта по апелляции.Надеюсь, что участие России продолжится в направлении сохранения международного права. Трибунал в Гааге находится в ведении Совбеза ООН, который определяет его бюджет и принимает отчеты о работе. Мы стали свидетелями того, что не только в случае генерала Младича, но и остальных осужденных сербской национальности грубо нарушаются их права. Один из вопросов, где было бы очень полезным вмешательство РФ таков: осужденные без каких-либо причин отбывают наказание далеко от своих стран. Таким образом, наказаны не только они сами вдвойне, но и семьи, которые должны прикладывать огромные силы и средства, чтобы их посетить.Беспокоят также изменения правил трибунала в ущерб сербам. Нынешний председатель МОМУТ Кармел Агиус отменил практику, которая действовала все предыдущие годы, когда осужденных после отбытия двух третей срока выпускали на свободу. А сейчас уже пять сербов ждут такого решения, и Агиус не позволяет применить к ним это правило, которое действовало для всех остальных национальностей. Как будто у сотрудников МОМУТ есть какие-то шовинистические взгляды в отношении сербов. Поэтому благодарим Российскую Федерацию за то, что она увидела нарушение прав, прежде всего касающееся защиты здоровья генерала Младича, и за то, что требует соблюдения международного права одинаково к представителям всех сторон и национальностей.

https://ria.ru/20200829/mladich-1576466036.html

https://ria.ru/20201215/mladich-1589238227.html

https://ria.ru/20210528/karadzhich-1734559046.html

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