https://ria.ru/20210608/minzdrav-1736137726.html

В Минздраве подтвердили принцип добровольности вакцинации от COVID-19

В Минздраве подтвердили принцип добровольности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021

В Минздраве подтвердили принцип добровольности вакцинации от COVID-19

Внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок необходимо в первую очередь для урегулирования вопросов, связанных с определением... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T14:04

2021-06-08T14:04

2021-06-08T14:12

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

олег гриднев

коронавирус в россии

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Внесение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок необходимо в первую очередь для урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансирования, при этом принцип добровольности вакцинации сохранится, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.Он уточнил, что сейчас вакцина закупается за счет средств резервного фонда правительства России, для обеспечения охвата населения полностью этой вакциной необходимо урегулирование этого вопроса на уровне федерального закона."Это необходимо, прежде всего, в целях урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансового обеспечения вакцины против новой коронавирусной инфекции", - пояснил Гриднев.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости сообщил, что законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок целесообразно принять в этом году.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://realty.ria.ru/20210607/khusnullin-1736018011.html

https://ria.ru/20210607/vezd-1736058081.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, олег гриднев, коронавирус в россии, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, общество