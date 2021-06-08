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В МАГАТЭ оценили проект энергоблока БРЕСТ
В МАГАТЭ оценили проект энергоблока БРЕСТ - РИА Новости, 08.06.2021
В МАГАТЭ оценили проект энергоблока БРЕСТ
Мировая атомная индустрия продвигается вперед благодаря российским технологиям, заложенным в проекте энергоблока БРЕСТ, строительство которого началось в РФ,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T12:35
2021-06-08T12:35
россия
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северск
томская область
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СЕВЕРСК (Томская область), 8 июн - РИА Новости. Мировая атомная индустрия продвигается вперед благодаря российским технологиям, заложенным в проекте энергоблока БРЕСТ, строительство которого началось в РФ, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официально стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.В видеообращении к участникам и гостям церемонии Гросси вспомнил, как несколько лет назад побывал на Белоярской АЭС, где эксплуатируются единственные в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. Тогда представители российской атомной отрасли пообещали продолжать практическую реализацию передовых технологий "быстрых" реакторов, рассказал Гросси."Сегодня вы подтверждаете сказанные тогда слова. С запуском (строительства) БРЕСТа "Росатом" Российская Федерация и в целом атомная индустрия всего мира продвигаются вперед", - сказал Гросси.Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на СХК в рамках отраслевого проекта "Прорыв", реализуемого с 2010-х годов. Ожидается, что реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов.Технологии замкнутого ядерного топливного цикла, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
https://ria.ru/20210608/energoblok-1736105283.html
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россия, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северск, томская область

В МАГАТЭ оценили проект энергоблока БРЕСТ

12:35 08.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СЕВЕРСК (Томская область), 8 июн - РИА Новости. Мировая атомная индустрия продвигается вперед благодаря российским технологиям, заложенным в проекте энергоблока БРЕСТ, строительство которого началось в РФ, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Во вторник на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в Северске Томской области в рамках отраслевого проекта "Прорыв" официально стартовало строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.
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В видеообращении к участникам и гостям церемонии Гросси вспомнил, как несколько лет назад побывал на Белоярской АЭС, где эксплуатируются единственные в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. Тогда представители российской атомной отрасли пообещали продолжать практическую реализацию передовых технологий "быстрых" реакторов, рассказал Гросси.
"Сегодня вы подтверждаете сказанные тогда слова. С запуском (строительства) БРЕСТа "Росатом" Российская Федерация и в целом атомная индустрия всего мира продвигаются вперед", - сказал Гросси.
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Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 войдет в состав опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на СХК в рамках отраслевого проекта "Прорыв", реализуемого с 2010-х годов. Ожидается, что реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов.
Технологии замкнутого ядерного топливного цикла, лежащие в основе ОДЭК и исключающие самые тяжелые аварии наподобие Чернобыля и Фукусимы, одновременно позволят решать ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли, а также укрепить режим нераспространения, это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. БРЕСТ - первая концепция, отвечающая совокупности требований крупномасштабной атомной энергетики по безопасности и экономике и направленная на решение задач устойчивого развития.
 
РоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СеверскТомская область
 
 
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