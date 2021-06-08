https://ria.ru/20210608/lkhasa-1736112523.html

"Я не буддист, а член партии": чему на самом деле учат тибетских монахов

"Я не буддист, а член партии": чему на самом деле учат тибетских монахов - РИА Новости, 08.06.2021

"Я не буддист, а член партии": чему на самом деле учат тибетских монахов

Монахи в традиционной бордовой кашае и удобных кроссовках разминаются на беговой дорожке стадиона на фоне буддистского храма, монахини с обритыми головами... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:02

2021-06-08T12:02

2021-06-08T13:11

религия и мировоззрение

мао цзэдун

тибет

си цзиньпин

ху цзиньтао

китай

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ЛХАСА (Тибет, КНР), 8 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Монахи в традиционной бордовой кашае и удобных кроссовках разминаются на беговой дорожке стадиона на фоне буддистского храма, монахини с обритыми головами громко спорят и победно хлопают в ладоши в небольшом уютном дворике, а "маленькие живые Будды" изучают английский – все это можно увидеть в современном буддистском институте в пригороде Лхасы, студенты которого утверждают, что живут в счастье и гармонии, изучая религиозные основы под руководством Компартии.Расположенный в деревне Жэдуй городского округа Лхаса институт официально открылся в октябре 2011 года, он стал первым буддистским учебным заведением Тибета, собравшим на своей немалой территории выдающихся монахов и студентов из пяти основных сект тибетского буддизма.Корреспондент РИА Новости в составе группы иностранных журналистов побывала в институте в рамках пресс-тура, организованного Госсоветом КНР. На данный момент это практически единственный способ для аккредитованных в Китае иностранных журналистов попасть в Тибетский автономный район.Главой института с момента его открытия остается председатель Тибетского отделения Китайского буддийского общества, живой Будда Джугкан, его заместителем является член Компартии Китая Гэсан Вандуй, который и провел экскурсию для СМИ.Гэсан Вандуй ничуть не смутился из-за вопросов журналистов, нашедших довольно странным факт, что вторым по должности человеком в религиозном учебном заведении является член КПК."Я приехал сюда работать, потому что моя специальность – тибетский язык и культура, но я не буддист, я член Компартии Китая … Институт был создан при поддержке и под руководством КПК, следовательно, наша счастливая жизнь сегодня стала результатом правильного руководства партии", - подчеркнул Гэсан Вандуй.Он рассказал, что инвестиции в строительство и организацию работы института составили порядка 390 миллионов юаней (более 60 миллионов долларов), общая площадь территории превышает 325 тысяч квадратных метров, на которых расположился храм с флагом КНР на крыше, отдельные общежития и учебные корпуса для монахов и монахинь, стадион, крытый спортзал, библиотека, медпункт, парикмахерская, множество усыпанных галькой отдельных двориков для проведения буддистских дебатов.Гэсан Вандуй сообщил, что "в институте в настоящий момент обучаются 904 студента, которые приехали из более чем 450 храмов и Тибета, в 2015 году Тибет решил также обучать в институте буддизма недавно перерожденных маленьких живых Будд в возрасте до 16 лет"."Мы стараемся предоставить нашим студентам возможность всесторонне развиваться, 20% наших занятий посвящены изучению политики и права, 20% - информатике, китайскому и тибетскому языкам, и 60% - изучению религиозных дисциплин. Конечно, для некоторых учеников программа обучения отличается, например, программа для маленьких Будд", - отметил он.Отвечая на вопрос о том, не возникнут ли проблемы и противоречия у студентов из-за совмещенного обучения политическим и религиозным дисциплинам, он ответил, что "проблем никаких быть не может"."Мы находимся под руководством партии, и, конечно же, мы должны в том числе уделять внимание и политике. Стандарты, которые мы культивируем, являются политически верными, позволяют добиться достижений в религии и нравственны", - указал Гэсан Вандуй.Когда журналисты вошли в класс с детьми, восьмилетний маленький живой Будда вышел к доске и представил себя и свой монастырь на путунхуа (официальный диалект в КНР), тибетском и английском языках."Добрый день, меня зовут Даньцзэн Чжаньцзян, я из монастыря Дома уезда Амдо городского округа Нагчу. Наш монастырь находится на знаменитом горном хребте Тангла, его окружают луга, на которых, как на красивой картинке, пасутся яки, овцы и лошади, (есть) множество озер и ледников", - рассказал маленький Будда.Остальные дети, на партах которых лежали пеналы с изображением известных голливудских супергероев, пытались читать и слушать рассказ учителя с серьезным видом, но постоянно исподлобья поглядывали на толпу приехавших иностранцев с неподдельным детским интересом.На данный момент в институте обучаются восемь маленьких Будд, самому младшему из них семь лет, самому старшему – 11, специально для них была разработана программа, где совмещено обязательное девятилетнее образование и религиозные дисциплины. Программа включает изучение математики, английского, китайского и тибетского языков, на эти уроки выделено 80% учебного времени, оставшиеся 20% - на изучение основ религии.В каждой аудитории для взрослых студентов на досках цветными мелками нарисованы различные картинки, посвященные 70-летней годовщине "мирного освобождения Тибета", студенты сидят не на стульях, а на широких подушках за низкими столами, внимательно слушая лекцию наставника и делая пометки в книгах разноцветными маркерами.Представитель института в беседе с РИА Новости рассказал, что программа обучения для взрослых студентов рассчитана на четыре года, после чего они могут вернуться в храмы и монастыри своих сект буддизма, где будут служат на разных должностях.Чтобы поступить в институт, монахи добровольно и самостоятельно регистрируются, сдают экзамены, по результатам которых лучших зачисляют на курс."В нашем институте есть представители разных сект, и студенты могут изучать то, что их интересует", - сказал представитель учебного заведения.Сами монахи-студенты хоть и изучают путунхуа и английский, с иностранными журналистами общаются только через переводчика на тибетском. Один из монахов рассказал, что занятия продолжаются с раннего утра до 21.00, при этом свобода вероисповедания в институте обеспечивается на хорошем уровне.На стенах в аудиториях и общежитиях почти нет портретов духовных лидеров, зато повсюду можно видеть фотографию с изображением председателя КНР Си Цзиньпина, сделанную во время его встречи с представителями Тибета, а также плакат с изображением Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина.Отвечая на вопрос о том, почему в религиозном учебном заведении повсюду развешены портреты руководства страны, Гэсан Вандуй отметил, что в этом нет никаких противоречий, так как национальные лидеры уважают страну, "и благодаря их мудрому руководству у нас сейчас счастливая жизнь".Обычно на последнем занятии перед вечерним отдыхом у студентов проходят дебаты, которые для стороннего наблюдателя переворачивают представление о тихих и молчаливых монахах, потому что складывается впечатление, что они крайне агрессивно ругаются. Но на самом деле, в этих спорах есть правила и глубокий смысл – проверить и применить свои знания религиозных текстов, подвергнуть их сомнению и в споре с оппонентом познать истину.Студенты делятся на группы из двух или нескольких человек, один из них – оратор – стоит с четками в руках и задает вопросы, касающиеся той или иной религиозной темы, вопрос свой он обычно быстро выкрикивает и на последней фразе надевает четки на левую руку или на плечо, громко скользящим движением хлопает правой рукой о левую, может еще и притопнуть ногой. Оппонент или группа оппонентов сидят на подушках, внимательно слушают и после хлопка отвечают либо продолжают молчать, если ответить не могут.Дебаты сначала кажутся довольно агрессивной руганью, однако через какое-то время становится видно, что монахи-студенты улыбаются друг другу, смеются и дружелюбно похлопывают друг друга по плечу или спине. На дебатах присутствуют учителя, которые могут рассудить спор, указать на ошибки и посоветовать тактику.Дебаты монахов и монахинь проходят отдельно в разных двориках, после их завершения студенты идут на ужин и отдыхать, готовясь к следующему насыщенному учебному дню.

https://ria.ru/20170405/1491538656.html

https://ria.ru/20210604/tibet-1735646003.html

https://ria.ru/20210514/sintszyan-1732359379.html

тибет

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мао цзэдун, тибет, си цзиньпин, ху цзиньтао, китай