https://ria.ru/20210608/ldpr-1736120432.html

В ЛДПР ответили депутату, пожаловавшемуся на Жириновского

В ЛДПР ответили депутату, пожаловавшемуся на Жириновского - РИА Новости, 08.06.2021

В ЛДПР ответили депутату, пожаловавшемуся на Жириновского

Депутату пермской гордумы Илье Лисняку можно сдать свой мандат, полученный благодаря ЛДПР, вопрос его выхода из партии относится к местному отделению, заявил... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T12:45

2021-06-08T12:45

2021-06-08T15:31

скр

олег лавров

лдпр

госдума рф

александр бастрыкин

владимир жириновский

пермь

пермский край

политика

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутату пермской гордумы Илье Лисняку можно сдать свой мандат, полученный благодаря ЛДПР, вопрос его выхода из партии относится к местному отделению, заявил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Олег Лавров.Ранее Лисняк сообщил, что обратился в СКР с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Лаврова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав. Лисняк добивается от реготделения ЛДПР снятия его с партийного учета.Он также отметил, что вопрос выхода Лисняка из партии относится к местному отделению, "но никак не к курирующему депутату или председателю партии".Он добавил, что уже 22 года учит членов партии не забывать о флаге ЛДПР при "движении вверх"."Но некоторые об этом забывают. Вот и Лисняк стал "пассажиром на поезде ЛДПР". Прокатился в свое удовольствие, пользы для партии никакой, вывод - не попал в следующие списки", - продолжил Лавров, назвав инициативу Лисняка "известным вариантом в преддверии выборов".Вопрос о снятии с партийного учёта депутата гордумы Перми Ильи Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из ЛДПР, координационный совет реготделения партии будет рассматривать в ближайшее время, задержка вышла из-за отсутствия заседаний в последнее время, сообщил представитель пермского реготделения ЛДПР юрист Сергей Заякин на заседании в Свердловском районном суде Перми.Ранее Лисняк указал, что подал документы на имя главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой привлечь к уголовной ответственности Жириновского, а также Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова. По мнению Лисняка, перечисленные люди умышленно затягивают снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, таким образом блокируя их право на выдвижение от других политических партий.Постников ранее отказался РИА Новости комментировать ситуацию, отметив, что "суд рассмотрит вопрос и сегодня вынесет решение". Ранее Лисняк обратился в Свердловский райсуд Перми с требованием обязать реготделение ЛДПР снять его с партийного учета.

https://ria.ru/20210517/zhirinovskiy-1732567941.html

https://ria.ru/20210530/ldpr-1734753678.html

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скр, олег лавров, лдпр, госдума рф, александр бастрыкин, владимир жириновский, пермь, пермский край, политика