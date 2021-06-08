В ЛДПР ответили депутату, пожаловавшемуся на Жириновского
12:45 08.06.2021 (обновлено: 15:31 08.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский выступает на съезде партии
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутату пермской гордумы Илье Лисняку можно сдать свой мандат, полученный благодаря ЛДПР, вопрос его выхода из партии относится к местному отделению, заявил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Олег Лавров.
Ранее Лисняк сообщил, что обратился в СКР с просьбой привлечь лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, а также курирующего регион депутата Госдумы от ЛДПР Лаврова к уголовной ответственности за нарушение избирательных прав. Лисняк добивается от реготделения ЛДПР снятия его с партийного учета.
"Уходишь из партии, так сдай мандат депутата, полученный только благодаря ЛДПР (ему перешёл мандат Жириновского). Нет, этого он делать не хочет", - заявил Лавров.
Он также отметил, что вопрос выхода Лисняка из партии относится к местному отделению, "но никак не к курирующему депутату или председателю партии".
Он добавил, что уже 22 года учит членов партии не забывать о флаге ЛДПР при "движении вверх".
"Но некоторые об этом забывают. Вот и Лисняк стал "пассажиром на поезде ЛДПР". Прокатился в свое удовольствие, пользы для партии никакой, вывод - не попал в следующие списки", - продолжил Лавров, назвав инициативу Лисняка "известным вариантом в преддверии выборов".
Вопрос о снятии с партийного учёта депутата гордумы Перми Ильи Лисняка, который жаловался на невозможность выйти из ЛДПР, координационный совет реготделения партии будет рассматривать в ближайшее время, задержка вышла из-за отсутствия заседаний в последнее время, сообщил представитель пермского реготделения ЛДПР юрист Сергей Заякин на заседании в Свердловском районном суде Перми.
"Ни о каких препятствиях речи нет. Координационный совет в последнее время не собирался, поэтому вопрос о снятии с партучёта не решен... Он собирается под определенные мероприятия... Сейчас половина членов совета не присутствует. Заявление будет рассмотрено при ближайшем заседании совета", - сказал в суде представитель пермского реготделения ЛДПР.
Ранее Лисняк указал, что подал документы на имя главы СКР Александра Бастрыкина с просьбой привлечь к уголовной ответственности Жириновского, а также Лаврова и координатора пермского регионального отделения, депутата заксобрания Пермского края Олега Постникова. По мнению Лисняка, перечисленные люди умышленно затягивают снятие с партийного учета ЛДПР нескольких пермских политиков, таким образом блокируя их право на выдвижение от других политических партий.
Постников ранее отказался РИА Новости комментировать ситуацию, отметив, что "суд рассмотрит вопрос и сегодня вынесет решение". Ранее Лисняк обратился в Свердловский райсуд Перми с требованием обязать реготделение ЛДПР снять его с партийного учета.
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