https://ria.ru/20210608/kovivak-1736191021.html

Минздрав выдал разрешение на пострегистрационные исследования "КовиВака"

Минздрав выдал разрешение на пострегистрационные исследования "КовиВака" - РИА Новости, 08.06.2021

Минздрав выдал разрешение на пострегистрационные исследования "КовиВака"

Министерство здравоохранения разрешило начать пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса "КовиВак". РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-08T17:55

2021-06-08T17:55

2021-06-08T18:43

вакцина "ковивак"

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения разрешило начать пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса "КовиВак".Испытания пройдут на базе 16 медицинских организаций, в них примут участие 32 тысячи добровольцев.Ожидается, что исследования завершатся 30 декабря 2022 года."КовиВак" разработали в Центре имени Чумакова РАН, это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который лишили инфекционных свойств, но при этом он сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.Препарат зарегистрировали в феврале.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия