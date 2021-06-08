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Ученые заявили, что вегетарианцы меньше подвержены риску тяжелой формы COVID-19
Ученые заявили, что вегетарианцы меньше подвержены риску тяжелой формы COVID-19 - РИА Новости, 08.06.2021
Ученые заявили, что вегетарианцы меньше подвержены риску тяжелой формы COVID-19
Вегетарианцы на 73% меньше подвержены риску заболеть тяжелой формой коронавируса. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в британском... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T16:01
2021-06-08T16:01
2021-06-08T16:06
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ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Вегетарианцы на 73% меньше подвержены риску заболеть тяжелой формой коронавируса. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в британском журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.Исследование проводилось с 17 июля по 25 сентября 2020 года среди медицинских работников, имеющих частые контакты с больными коронавирусом, из шести стран мира (Франция, Германия, Испания, Великобритания, США, Италия). У испытуемых, среди которых были как переболевшие, так и не болевшие COVID-19, измерялись такие показатели, как длительность и тяжесть протекания заболевания, а также подверженность заражению.В результате ученые пришли к выводу, что тяжелые симптомы COVID-19 и риск заболеть были на 73% ниже у людей, придерживающихся растительной диеты. Этот показатель у испытуемых, которые употребляли рыбу, но не ели мясо, составил 59%.Наиболее подверженной тяжелому протеканию болезни оказалась группа, которая придерживалась низкоуглеводной диеты с высоким содержанием белка.Также ученые изучили влияние регулярных физических упражнений на COVID-19 и пришли к выводу, что занятия спортом могут снизить риск смерти от коронавируса на треть, а лишний вес и ожирение – увеличить.
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731344816.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, италия, сша, испания, в мире