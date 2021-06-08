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В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 08.06.2021
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, стабилизировалась, но летальность от него достаточно высокая, заявил заместитель министра здравоохранения России... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-08T15:06
2021-06-08T15:06
2021-06-08T15:12
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России улучшилась, стабилизировалась, но летальность от него достаточно высокая, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев."К сожалению, несмотря на все мероприятия, да, ситуация улучшилась, ситуация стабилизировалась, часть людей переболела, часть людей привита, (но) мы видим достаточно высокую летальность пациентов", - сказал Гриднев в ходе выступления в Госдуме.Он отметил, что без вакцинации пандемию не победить.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество